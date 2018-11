Luxueux et charmant

Le charme de l’Italie, combiné au confort d’un tout inclus : c’est ce qu’offre le nouveau Club Med Cefalù, situé en Sicile, à 90 minutes de Palerme.

Les bâtiments, en bois et en pierres, rappellent le paysage de la Sicile. Ici et là, on aperçoit des figuiers de Barbaries, ces cactus aux palmes aplaties qu’on retrouve dans certaines régions arides.

On y trouve maintenant quelque 300 chambres, suites et « villettas », de petits bungalows intimes. Tous sont en occupation double. Une seule chambre peut accueillir quatre personnes.

Les enfants de huit ans et plus sont acceptés, mais ils risquent de trouver le temps long.

Pour la baignade, nous sommes invités à nous installer sur un grand ponton aménagé à flanc de falaise avec chaises longues, fauteuils et parasols. L’expérience, différente de qu’on a connu dans les tout inclus d’Amérique du Sud, sera appréciée de ceux qui n’aiment pas finir la journée gommés de crème solaire et de sable.

Plusieurs excursions sont proposées ($) comme une visite à Palerme, une expédition de pêche ou un tour d’hélicoptère au-dessus de l’île de Stromboli et de son volcan en activité. Grâce au service de conciergerie, on peut même concocter sa propre expédition sur mesure.

Mais pas besoin de guide pour visiter la vieille ville de Cefalù. En longeant la baie, on l’atteint en 20 minutes de marche. La visite vaut vraiment le détour et la plage est agréable.

Le menu du buffet a été concocté par le chef étoilé Andrea Berton. Les produits de l’Italie et de la Sicile comme le citron, l’huile d’olive, le jambon et la mozzarella sont évidemment mis en valeur. On y mange comme des rois, ce qui n’est pas peu dire dans un tout inclus. Même les plus fines bouches se délecteront.