Où est la vague rouge?

Donald Trump le martèle sur toutes les tribunes et ses partisans ne se lassent pas de le répéter: il y a une vague rouge qui reste encore invisible mais va déferler sur les États-Unis mardi. Mais si cette vague s’en vient, on peine à en percevoir les signes concrets.

Aux élections de mi-mandat de mardi prochain, le résultat le plus probable est le suivant: les républicains devraient perdre leur majorité de sièges à la Chambre des représentants au profit des démocrates, perdre quelques postes de gouverneurs et conserver leur majorité au Sénat, surtout, dans ce dernier cas, parce que la majorité des sièges en jeu sont tenus par des démocrates. Dans l’ensemble, même si on ne s’entend pas sur l’ampleur de la chute, on s’attend à un recul pour le parti du président Trump.

Pourtant, le mythe de la vague rouge persiste. Où est cette vague? Pourquoi les observateurs avertis ne la voient-ils pas? J’examine ici quelques arguments évoqués par les tenants de la vague rouge.

1. Les sondages se trompent

C’est l’argument le plus courant, le plus facile et, franchement, le moins convaincant. À chaque fois qu’un sondage est défavorable à Trump ou aux républicains, on entend dire que les sondages se sont trompés en 2016 (au Québec on ne se gêne pas pour ajouter qu’ils se sont trompés en 2018). Par conséquent, tout sondage défavorable à Trump doit nécessairement se tromper.

C’est ridicule, pour au moins deux raisons. Premièrement, les sondages nationaux ne se sont pas vraiment trompés en 2016. Ils annonçaient en moyenne un avantage d’un peu moins que trois points pour Hillary Clinton et elle a effectivement gagné le vote populaire, par deux points de pourcentage. Effectivement, les sondages ont manqué les virages de fin de campagne dans les États clés, mais c’est surtout parce qu’il n’y en avait pas suffisamment pour capter les mouvements de dernière minute. Deuxièmement, les sondeurs ont pris note des erreurs qu’ils avaient commises en 2016 pour les sondages limités aux États et la plupart d’entre eux jouent désormais de prudence et ont fait les ajustements nécessaires. Parlant des sondages, s'il y avait une vague rouge, les sondages devraient noter une augmentation de l'appui aux républicains à l'approche de l'élection. Or, aucune trace d'une telle augmentation n'est perceptible, comme l'indique l'évolution la moyenne des sondages pour l'élection à la Chambre des représentants:

Évolution des intentions de vote à la Chambre des représentants (source: FiveThirtyEight)

2. Les trumpistes sont discrets

C’est un argument un peu plus étoffé que le premier, mais il n’est pas très convaincant. Selon un sondage récent de Rassmussen https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_politics/october_2018/is_another_silent_red_wave_coming (une firme dont les résultats sont systématiquement plus favorables aux républicains que la moyenne), 60% des démocrates seraient plus portés à révéler leur opinion publiquement cette année que lors des élections passées, mais seulement 49% des républicains disent la même chose. Cette différence mineure sur une question qui appuie indirectement la thèse du «silence» des électeurs républicains est-elle suffisante pour présager l’existence d’une vague rouge invisible? Pas vraiment.



3. Les républicains sont plus motivés que les démocrates

Les observations citées à l’appui d’une telle affirmation nous ramènent souvent à la masse des partisans qui s’entassent pour assister aux assemblées-spectacles de Donald Trump. C’est un indicateur bien peu convaincant. Oui, le président est encore extrêmement populaire parmi les partisans de sa base, mais cela ne signifie pas qu’il ait gagné en capacité d’attirer des appuis au-delà de celle-ci. En fait, si les taux d’approbation de Trump ont augmenté pendant la première moitié d’octobre, ils se sont estompés depuis.

Les sondages qui mesurent le degré d’enthousiasme des électeurs ont noté des niveaux beaucoup plus élevés que pour les élections passées. Il est vrai que l’engagement des républicains a été ravivé par la controverse entourant la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême, les niveaux d’enthousiasme en fin de campagne sont comparables entre les deux partis et ils sont pris en compte dans les projections des prévisionnistes.

Finalement, les données portant sur le vote anticipé semblent montrer un assez net avantage du côté démocrate, alors pour qu’une vague rouge se matérialise, il faudrait qu’elle surmonte l’avantage que les démocrates ont accumulé pendant le vote par anticipation.

4. La stratégie de mobilisation de Trump fonctionne

En fait, si l’analyse des déplacements du président Trump en campagne révèle quoi que ce soit, c’est que la campagne républicaine est sur la défensive. Les rallyes du président sont ciblés dans les États où les républicains sont engagés dans des luttes serrées pour le Sénat. En d’autres mots, c’est comme si les républicains concédaient la majorité de la Chambre des représentants aux démocrates et concentraient les efforts du président à la défense de la mince majorité rouge anticipée au Sénat. C’est loin de la stratégie d’un parti qui anticiperait une vague en sa faveur et qui concentrerait ses efforts là où ses candidats tirent de l’arrière.

5. Vous allez voir!

La plupart des commentateurs qui promettent une vague rouge mardi sont plutôt économes d’arguments. Selon eux, les données, les indicateurs et les sondages ne veulent rien dire et il faut plutôt tendre l’oreille au sentiment profond du peuple qui s’exprime à travers les vox-pops et autres sources d’anecdotes. Or, les anecdotes disent ce qu’on veut bien leur faire dire. Rien dans les données observables sur le terrain—qu’il s’agisse de sondages, de rapports de participation au vote anticipé ou des succès des candidats à récolter des fonds pour leur campagne—ne laisse présager une vague rouge.

Il est possible toutefois que les sondages aient fait une erreur systématique de quelques points et que les résultats finissent par favoriser marginalement les républicains. Le prévisionniste Nate Silver du site FiveThirtyEight, par exemple, donne aux républicains environ une chance sur sept de conserver une majorité à la Chambre des représentants. C’est un peu mieux que la probabilité a priori qu’une famille de trois enfants soit composée de trois garçons (une chance sur huit), mais—et je suis bien placé pour le savoir—ça peut arriver. Malgré cela, même si tout va pour le mieux pour les républicains et qu’ils s’accrochent à une majorité, les chances qu’il s’agisse d’une «vague rouge» sont assez minces, car le résultat final repose sur des districts où une marge infime sépare les deux partis.

Ceci dit, qu’en est-il des chances d’une vague bleue? Je vais y revenir, mais il faut faire preuve de prudence pour interpréter de probables gains en faveur des démocrates, qui ne signifieront certainement pas nécessairement que leur succès en 2020 est garanti.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM