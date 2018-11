Place au plus grand salon du bateau au monde!

La mer vous appelle ? Votre plus grand rêve est de posséder un jour votre bateau ? Vous rêvez de visiter un yacht de plusieurs millions de dollars ? Il faut absolument vous rendre à Fort Lauderdale. C’est dans cette ville surnommée la « Venise de l’Amérique » à cause de ses 480 km de canaux navigables et où yachts, voiliers et catamarans impressionnent, que se déroule le saisissant Fort Lauderdale International Boat Show.

Photo courtoisie, Fort Lauderdale International Boat Show

Le sens de la démesure

Promis, jamais vous ne verrez autant de bateaux de votre vie ! C’est à se demander quelles manœuvres ont dû faire les capitaines pour les amarrer tous ainsi en rang d’oignons ! Plus de 1500 modèles sont présentés par plus de 1200 exposants provenant de 52 pays, les modèles vont de la planche à pagaie au catamaran, en passant par la grande vedette cette année, le sublime Elandess du constructeur allemand Abeking & Rasmussen. Un méga yacht de 244 pieds, d’une valeur de 85 millions de dollars, doté d’une piscine transparente de 26 pieds, et de sept cabines pouvant accueillir jusqu’à 14 invités et 24 membres d’équipage.

Photo courtoisie, Fort Lauderdale International Boat Show

Autres activités

Les adeptes du shopping seront ravis : tous les accessoires de la vie marine, sans exception, y sont offerts. Parmi les autres activités : des démonstrations de flyboard, de surf électrique et de scooter sous-marin ont lieu dans la grande piscine AquaZone, des conférences liées à la vie nautique et des attractions pour les enfants sont également au rendez-vous. Enfin, les amateurs de voitures de luxe apprécieront la présentation de plusieurs modèles d’exception­­­.

Photo courtoisie, Fort Lauderdale International Boat Show

Les Québécois adeptes de bateaux de luxe

Selon Rémi CarrierJr, président de Canada Yachts, qui se spécialise dans la vente de bateaux de luxe, la visite de la « Purple Zone » est un incontournable. C’est là que se regroupent les cinq plus grands fabricants de ces véritables palais flottants, dont ceux de la compagnie italienne Sanlorenzo, représentée en exclusivité au Canada par M. Carrier. « Normalement, les visites sont réservées aux acheteurs sérieux, mais si vous cognez à ma porte, j’aurai le plaisir de vous les montrer », affirme celui qui a reçu dernièrement de cinq jeunes Québécois le mandat de dénicher pour eux le bateau de leur rêve, avec comme budget, de 10 à 20 millions chacun. « Aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreux Québécois sont entichés de ces luxueux bateaux. Ils sillonnent les mers de Floride, des Caraïbes et même d’Europe pour vivre leur passion. Mais ils demeurent très discrets ! » ajoute-t-il.

Photo courtoisie, Fort Lauderdale International Boat Show

Pour plus d’information sur le 59e Fort Lauderdale

International Boat Show : flibs.com

Rémi Carrier Jr.

Facebook : rémi jr carrier

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.