Place aux choses sérieuses pour les Carabins

C'est sous un mélange de pluie et de neige que les Carabins de l'Université de Montréal ont obtenu leur billet pour la finale de la Coupe Dunsmore, samedi, en écrasant les Redmen de l'Université McGill 48-2 dans le cadre des demi-finales du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Les hommes de Danny Maciocia retrouveront leurs éternels rivaux, le Rouge et Or de l'Université Laval, qui ont aisément disposé du Vert & Or de l'Université Sherbrooke 40-0, à Québec.

Les deux formations d'élite du RSEQ s'affronteront pour une sixième année consécutive et pour une dixième fois dans leurs histoires en grande finale. Les représentants de la capitale nationale l'ont emporté huit fois. Le match décisif aura lieu samedi prochain au Stade Telus.

La défensive privée d'un blanchissage

Ayant blanchi les Redmen deux fois en saison régulière, la défensive des Carabins a encore une fois dominé ses adversaires, ne leur donnant absolument rien. Les favoris de la foule ont cependant perdu leur blanchissage en toute fin de match, alors que l'attaque a donné un touché de sûreté.

L'unité défensive a permis seulement 49 verges au sol et 92 verges via les airs, dont la majorité a été amassée en fin de partie. Elle a également forcé son adversaire à lui concéder quatre touchés de sûreté.

Encore Marc-Antoine Dequoy

Habituée de créer des revirements en saison régulière, la troupe de Maciocia a encore une fois fait plaisir aux 3288 partisans entassés dans le CEPSUM. Marc-Antoine Dequoy a réalisé ses cinquième et sixième interceptions en 2018, dont une pour un touché au troisième quart. Il s'agissait de son quatrième majeur défensif cette saison. Jean-Sébastien Bélisle a aussi été l'auteur d'un larcin.

L'offensive se réveille au deuxième quart

L'interception de Bélisle, ramenée sur 42 verges au deuxième engagement, a semblé fouetter l'attaque du quart-arrière Dimitri Morand. Obtenant le ballon à la ligne de deux des Redmen, les Carabins ont inscrit leur premier touché. C'est le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud qui a franchi la distance les séparant de la zone payante.

Sur la séquence suivante, ce même Giraud a attrapé un magnifique relais de Morand sur 44 verges, filant fin seul dans la zone des buts.

N'étant pas encore rassasiée, l'attaque des Bleus a ajouté un autre majeur avant la fin de la première demie. Le pivot a repéré Louis-Mathieu Normandin sur 21 verges, si bien que le pointage était de 36-0 avant la pause de la mi-temps.

Levant le pied et envoyant plusieurs remplaçants dans la mêlée, l'attaque des vainqueurs n'a pas été en mesure d'inscrire d'autres points dans les 30 dernières minutes du match.

Simoneau améliore sa marque

Le botteur Louis-Philippe Simoneau a ajouté son grain de sel dans cette victoire. Il a inscrit 16 points et a battu le record de distance pour un placement chez les Carabins. Il l'a fait au deuxième quart avec un botté de trois points de 52 verges, ce qui battait sa propre marque de 49 verges réalisée cette saison contre le Rouge et Or à Québec.