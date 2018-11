Pour un Québec médiocre

Dimanche dernier, j’étais très heureux de publier une chronique où j’expliquais qu’un test pancanadien avait démontré que les élèves québécois étaient de loin les meilleurs au Canada en mathématiques.

Je dois dire que j’ai été vraiment surpris par les commentaires, nombreux, que mon texte a suscités, sur toutes les plateformes. Évidemment, il y avait des lecteurs qui se réjouissaient de ces résultats. Belle initiative, certaines personnes identifiaient même des enseignants en mathématiques qu’elles connaissaient, afin de les féliciter pour ce succès collectif auquel ils contribuent.

Mais, plus nombreux encore, des gens qui se moquaient. Qui doutaient de la qualité de ma source, la publication Options politiques de l’Institut de recherche en politiques publiques. Qui disait que les Québécois étaient peut-être bons en maths, mais qu’ils ne savaient pas compter dans leurs finances personnelles et publiques. Or, les Québécois ne sont pas plus endettés individuellement que les Canadiens et les Américains, et nos finances publiques sont dans un état enviable.

Autodénigrement

D’autres disaient que c’était facile d’être bons en maths quand on avait accès à une calculatrice et à ses notes de cours lors d’un examen. J’imagine que ces gens s’attendent à ce que leur courtier hypothécaire, leur agent d’assurances et leur planificateur financier fassent leurs calculs à la mitaine.

D’autres admettaient que c’était une bonne nouvelle, ce succès en maths, en ajoutant que c’était dommage que nos élèves ne fassent pas aussi bien en sciences et en lecture. Or, les mêmes tests placent aussi les Québécois parmi les meilleurs dans ces disciplines. Les tests internationaux PISA les mettent également dans le peloton de tête mondial.

Il y a une tendance à l’autodénigrement inscrite dans l’ADN du Québec. C’est issu de notre histoire et de notre culture, et on n’est pas parvenu à régler ça.

Ç’a toujours existé, mais, c’est mon impression, on dirait que ça devient pire avec le temps. Avant, on se trouvait « pas bon ». Maintenant, on voudrait être « pas bon ». On nous ferait une démonstration hors de tout doute que le Québec se porte mieux que jamais et on refuserait mordicus d’y croire en dénigrant son auteur.

Comme pour flatter notre biais de confirmation selon lequel nous sommes nés pour un petit pain ou pour trouver dans notre nullité collective indiscutable une explication à nos difficultés individuelles. On veut voir le Québec comme médiocre, pour éviter de se sentir comme tel.

Les choses telles qu’elles sont

Il faut voir les choses telles qu’elles sont. Le Québec est une des sociétés les plus développées et sécuritaires de la planète. On y vit plus longtemps que presque partout ailleurs. Nous vivons dans un pays paisible, où on pourrait sans doute être plus riche, mais où les inégalités de revenus sont parmi les plus faibles au monde, ce qui tend à changer, mais pas tant que ça.

Bref, le Québec, c’est un succès. C’est un peuple qui revient de loin, qui n’est certes pas parfait, qui a des défis à relever, mais pour y parvenir, il n’y a pas de doute qu’on trouvera davantage d’inspiration dans nos réussites, comme celles de nos jeunes élèves. C’est la preuve qu’on peut y arriver.

Reste à voir si c’est vraiment ce que l’on veut et si on est prêt à faire les efforts pour le faire.