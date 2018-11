Quand partir en croisière

Si le choix du navire est de première importance lorsque vient le moment de réserver une croisière, il faut également tenir compte du meilleur moment de l’année pour visiter la destination choisie. Voici un petit guide :

Afrique : décembre à mars.

Alaska : juin à août. Le temps est au mieux et la vie sauvage y est active. C’est entre septembre et mars qu’on a le plus de chance de voir des aurores boréales.

Amérique du Sud : mi-décembre à mi-avril, pendant la saison sèche.

Antarctique : novembre à mars (moins froid en décembre et janvier).

Arctique : juin à août pour les mêmes raisons que l’Alaska.

Asie : décembre à avril, pendant la saison sèche.

Bermudes : juin à août avant la saison des ouragans (fin août à octobre).

Birmanie : novembre à février pour ce pays au climat sec, chaud et ensoleillé.

Canada : juillet à la fin octobre. En septembre et octobre, de nombreux navires viennent admirer notre été indien.

Caraïbes : février à la mi-avril. La saison des ouragans a lieu entre juin et novembre, surtout vers la mi-août.

Chine : En novembre et décembre

Europe : avril à novembre. De nombreuses compagnies fluviales proposent des croisières en novembre et décembre, sur le Rhin ou le Danube sur le thème des Marchés de Noël, en Allemagne, en Autriche et en Europe de l’Est. Plus froid, mais féérique.

Europe du Nord : juin à août alors que les températures sont plus douces et que le soleil est au rendez-vous. Pour voir les aurores boréales : septembre à mars.

Europe occidentale : le printemps pour les croisières sur la Seine, le Rhône ou la Garonne.

Iles Galápagos : la mer peut être agitée en août et en septembre.

Japon : mars à mai alors que les cerisiers sont en fleurs et l’ensoleillement important.

Méditerranée : toute l’année, selon les destinations choisies. C’est cependant de mai à septembre que se situe sa haute saison.

Moyen-Orient : au printemps pour ce pays au climat aride. À noter cependant que certaines régions proches de la mer (Liban, Jordanie) ont un climat plus tempéré.

Pacifique : fin décembre et avril, en particulier les semaines de Noël et du Nouvel An.

Tours du monde : Pendant ces croisières de 80 à 300 jours, dans plusieurs pays, des cyclones, des ouragans et autres phénomènes naturels peuvent perturber les itinéraires.