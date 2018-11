Si nos ancêtres nous entendaient...

Nos ancêtres ont défriché d’immenses forêts.

Ils ont combattu de courageuses tribus amérindiennes et affronté les troupes britanniques.

Ils ont survécu à l’hiver et au scorbut.

Ils ont détourné des rivières et construit des barrages titanesques dans le nord du Québec, l’équivalent moderne des pyramides d’Égypte. Tout ça pour quoi ?

Pour que des Ti-Zounes avec la casquette à l’envers attendent quatre heures sous la pluie pour acheter du pot. Ben coudonc !

SE PLAINDRE LA BOUCHE PLEINE

En regardant des poteux critiquer à coups de « full genre » la mauvaise gestion de la SQDC sur les ondes de LCN, hier, j’avais en tête ce que Karim, un chauffeur d’Uber originaire du Liban, m’a dit jeudi soir.

« Pendant 10 ans, j’ai vécu la guerre à Beyrouth. Vous n’avez aucune idée de la chance que vous avez de vivre au Québec. Le gros problème, ici, c’est le froid. Mais tu mets un manteau et c’est réglé... »

Eh non, monsieur Karim, désolé, mais ici aussi, c’est l’enfer. Les succursales de la SQDC doivent fermer leurs portes du lundi au mercredi à cause d’une mauvaise planification. Vous imaginez les souffrances atroces que ça cause ? Je rigole, mais ce n’est pas drôle.

C’est fou comme on se plaint la bouche pleine, quand même...

On vit dans une des sociétés les plus pacifiques, les plus ouvertes et les plus égalitaires du monde, un petit coin de paradis dans un monde de plus en plus cruel et inquiétant, mais à entendre certains petits lapins, le Québec est un repaire de néonazis homophobes, racistes et sexistes.

Vous n’êtes pas tannés d’entendre ces gémissements, ces pleurnichements et ces lamentations ?

« Racisme systémique », « masculinité toxique », « politiciens populistes qui soufflent sur les braises de l’intolérance »... On se calme !

DES LARMES DE LAPIN

J’écoute ce flot incessant de réclamations et de récriminations, et je me dis : « Mais où est Boule Noire, bordel ? »

J’ai eu la chance de rencontrer le chanteur Georges Thurston (dit Boule Noire) à quelques reprises à la fin de sa vie, alors qu’il combattait un cancer.

S’il y avait un homme qui avait toutes les raisons de se plaindre, c’était bien lui.

Abandonné par ses parents, placé dans un orphelinat, il a été ballotté d’une famille d’accueil à l’autre (plus d’une quarantaine !). On l’a battu, traité comme un chien, certains de ses parents adoptifs lui donnaient du baloney alors que leurs enfants mangeaient du steak, etc.

Or, cet homme ne se plaignait jamais.

Il a écrit Aimer d’amour et Aimes-tu la vie comme moi, et fait danser tout le Québec.

Pendant ce temps, des petits lapins qui ont grandi dans la ouate et ne se sont jamais fait dire « non » se roulent en boule et pleurent dans un coin parce que certaines personnes ont eu la drôle d’idée de dire que ça ne se fait pas de se rentrer un trophée dans la gorge un soir de gala.

Je me demande ce que Karim pense de ce « scandale ».