Le sympathique Emmanuel Auger, qui a incarné le très vilain Christian Phaneuf dans District 31, nous présente la très gentille Stella, une chienne golden retriever d’environ un an qu’il a adoptée à l’âge de deux mois.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir Stella chez vous ?

Dernièrement, j’ai dû faire euthanasier mon bouvier bernois, qui était très âgé. Je voulais un nouveau chien. Comme je passe mes étés dans une roulotte au réservoir Baskatong et que j’ai trois enfants, je voulais un chien qui aime à la fois l’eau, la nature et les enfants. Le golden retriever est le chien idéal pour toutes ces raisons. C’est généralement un bon chien de famille qui aime l’eau !

2. Pourquoi Stella ?

Ma fille Olivia est une fan des fameuses Pat’Patrouilles, donc, nous avons choisi le nom de Stella comme cela. C’est une des Pat’Patrouilles.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Moi, je suis l’ami de tous les animaux. Un vrai Dr Doolittle ! J’ai toujours eu des chiens dans ma vie et j’ai toujours été plus « chien ». J’ai également eu plusieurs chats. Comme je passe mon temps entre la roulotte et la maison, c’est plus simple avec un chien qu’un chat. Lorsqu’on veut voyager avec son animal, avec un chien, c’est beaucoup plus pratique ! Actuellement, je n’ai que Stella à la maison. C’est suffisant, car un jeune chien, c’est tout de même demandant.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Stella ?

Comme elle est encore toute jeune, je dirais qu’elle est extrêmement excitée, et c’est normal ! En même temps, je suis privilégié, car c’est un chien de nature calme et tranquille. Elle a un très bon caractère. Elle est vraiment adorable ! Elle est toujours très enjouée. Elle ressent beaucoup les émotions. Quand je suis de bonne humeur, elle est très excitée, mais quand je suis triste, elle est extrêmement colleuse. C’est une présence dont je ne me passerai plus... Son seul défaut ? Elle est craintive. Elle a peur des inconnus. Elle jappe alors beaucoup, et c’est désagréable. Je l’amène partout avec moi et ça commence à être moins pire... Elle s’habitue.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

J’avais choisi Stella chez un éleveur. Mes enfants et moi, on l’attendait avec impatience. Le jour où nous sommes allés la chercher, il y avait une énorme tempête de neige. Nous avons quand même bravé la tempête et fait presque deux heures de route en voiture. Pendant le trajet du retour, Stella a eu le mal des transports. Elle a vomi sur Daphnée, ma grande fille, qui l’avait sur les genoux. Et quand je dis vomir, là, c’est en lettres majuscules ! Il y en avait partout dans la voiture, et même dans les souliers de Daphnée. Une belle première rencontre !

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Dernièrement, j’ai voulu la laisser dans sa cage pendant mon absence, et quand je suis revenu à la maison elle avait tellement gratté dans la porte qu’elle avait réussi à l’ouvrir, et elle m’attendait debout sur la table de cuisine. Elle avait tout fait tomber ce qui était sur la table... les pots de plantes et de fleurs, les crayons, les factures, etc. Il y avait de la terre partout.

7. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Tout le monde me donne un coup de main : ma grande fille, la mère de mes enfants, ma mère, ma nièce, ma sœur. Vraiment tout le monde.

8. Ça veut dire quoi, avoir un jeune chien ?

Un bébé chien, c’est comme un enfant. Ça prend beaucoup de logistique et d’organisation... C’est sportif ! C’est du stock. Il y a des étapes difficiles. Par exemple, il faut se lever 2 ou 3 fois par nuit pour les besoins, même pendant l’hiver. Oui, il faut se geler le cul dehors pour apprendre au chien à être propre !

