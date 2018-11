Un policier aura droit à un second procès

Un policier condamné à 12 mois de prison en décembre dernier pour avoir tué un automobiliste alors qu’il roulait à 180 km/h pourra défendre sa cause lors d’un nouveau procès.

En 2012, l’agent de la Sûreté du Québec François Laurin roulait à très grande vitesse sur la route 148 en direction ouest pour répondre à un appel d’urgence concernant un homme en crise au festival musical Rockfest de Montebello.

Son autopatrouille était alors entrée en collision avec une autre voiture, près de Papineauville, en Outaouais, tuant sur le coup le conducteur Éric Rompré, 25 ans.

Au terme du procès de l’agent Laurin, l’an dernier, le juge avait conclu que les circonstances ne justifiaient pas qu’il roule à une telle allure et que le policier aurait dû mieux évaluer les risques qu’engendrait sa conduite.

L’agent Laurin a fait appel de cette décision et s’est vu jeu donner raison.

Pas hors des normes

Les trois juges chargés d’analyser sa demande ont en effet estimé que lors du premier procès, il n’avait pas été démontré que la conduite de l’agent constituait un écart marqué par rapport à la norme.

Ils ont aussi indiqué que le juge chargé de l’affaire n’avait pas analysé véritablement l’état d’esprit de l’accusé au moment du drame, bien qu’il avait en sa possession des éléments pour le faire, dont le témoignage de François Laurin.

La Cour a donc décidé d’annuler le premier jugement rendu contre l’agent de police et de lui donner une nouvelle chance de se défendre. On ignore encore à quelle date s’amorcera le second procès de François Laurin.

Après le premier verdict, les parents de la victime s’étaient déclarés déçus par la décision rendue contre l’agent.

Le père d’Éric Rompré, Richard Rompré, milite depuis la mort de son fils pour une meilleure surveillance des policiers à bord de leur véhicule. Il aimerait, entre autres, que les supérieurs puissent recevoir en temps réel les informations d’une autopatrouille via un GPS.