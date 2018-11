Une heure exaltante avec Richard Martineau

Dans la matinée du samedi 3 novembre, dès 10 h, Richard Martineau débattra des sujets chauds de la semaine en compagnie des six novices, sur les ondes de QUB radio.

Au menu de l'émission: le retrait du personnage d’Apu dans Les Simpson, la nomination du président brésilien Jair Bolsonaro, le geste déplacé d’Hubert Lenoir à l’ADISQ, le droit du sol aux États-Unis, la privatisation ou non de la SQDC et le projet éolien d’Hydro-Québec.

Cette semaine, les chroniques des participants ont été commentées et évaluées par Josée Legault.

Les novices avaient pour mission d’écrire sur le thème de la «politique».

Découvrez le coup de cœur de Josée Legault à partir de 43 min 28 s

Samedi dernier, les six participants ont répondu à des questions d’actualité soumises par le public et les animateurs Benoît Dutrizac et Mario Dumont, en compagnie de Claude Villeneuve, directeur Opinions du Journal.

Sujets de la semaine: la vente d’armes à l’Arabie saoudite, la subvention de l’art au Québec, le tribunal populaire lié au mouvement #moiaussi, l’âge légal pour consommer du cannabis, la violence provenant de l’extrême gauche et la «dégenrification» de la langue française.