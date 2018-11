Une première pour Deslauriers

Nicolas Deslauriers se grattait la tête à propos de la punition qu’on lui a décernée après sa mise en échec aux dépens de Ryan McDonagh.

« Si je ne finis pas cette mise en échec là, j’ai l’air dans la lune. C’est la première fois de ma carrière que j’écope d’une punition pour avoir donné de la bande. Je sais qu’en étant sur son revers, je le frappe un peu derrière l’épaule, mais... Il va peut-être falloir que j’arrête d’aller au gym. » – Nicolas Deslauriers

Défenseur d’expérience dans la LNH, Jeff Petry a soutenu que son homologue du Lightning avait peut-être lui-même erré lors de ce jeu.

« C’est un joueur qui joue physique et qui termine ses mises en échec. En tant que défenseur, tu dois t’y attendre et éviter de te placer dans une position vulnérable comme celle-là. Tu ne dois pas te tourner. Tu dois faire ton jeu et absorber le coup. » – Jeff Petry

Quoi qu’il en soit, cette punition a semblé faire tourner le vent de côté en première période. Dominant à ce moment, le Tricolore n’a dirigé que deux tirs au but jusqu’à la fin de l’engagement.

« Il y a des soirs où les arbitres vont siffler et d’autres soirs, dépendant de la situation, où ils vont laisser passer. Cependant, je ne crois pas que ce soit ce qui a changé le momentum du match. En deuxième période, on a eu la chance de revenir, mais on n’a pas marqué. » – Claude Julien

L’attaque massive du CH soulève des points d’interrogation. L’entraîneur du Canadien en est conscient.

« La rondelle a bien bougé ce soir. Cependant, il faut marquer des buts. On n’en a pas marqué à cinq contre cinq ni à cinq contre quatre. Mais la première étoile a été le gardien adverse et je crois que c’était mérité. » – Claude Julien