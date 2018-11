Alanis et LP se font tatouer la même chose sur une fesse

Si plusieurs doutent encore qu’Alanis et LP ne sont que des amis, le duo a prouvé au monde entier qu’ils étaient encore plus #FriendshipGoals en se faisant retatouer la fesse, mais cette fois, pour la cause du cancer du sein.

Sur une photo publiée sur les comptes Instagram des deux BFF, on peut apercevoir sur leurs fesses un tattoo du ruban du cancer du sein, tout juste à côté de leur autre tatouage similaire.

En octobre, les acolytes ont créé le Twerking Challenge, un entraînement pour le fessier mis sur pied par LP, dont une partie des profits est destinée à la recherche pour le cancer du sein.

Alanis et LP avaient promis de se faire tatouer le fameux ruban s’ils arrivaient à amasser 10 000$, montant qui a finalement été atteint.

«Alors voilà, promesse tenue!!! 10k=Unis par les fesses pour une deuxième fois ma girl! Le tattoo dont je suis le plus fier! Merci à tout le monde d’avoir été aussi généreux et de nous avoir permis de s’en souvenir, pour toujours!», peut-on lire sur le compte Instagram de LP.

«Créer des souvenirs pas insignifiants du tout avec une personne extraordinaire pour une cause qui nous tient tellement à cœur, c’est ça que je veux faire pour le reste de mes jours.», écrit pour sa part Alanis sur le même cliché.

Plusieurs personnes, vedettes et influenceurs ont pris part au Twerking Challenge en achetant le programme ou en propageant le mot-clic #TwerkingChallenge.

Le couple Jessie et PH et Jonathan Roy ont entre autres pris part au mouvement en publiant des photos de leurs fesses, ce qui avait créé une controverse sur les réseaux sociaux.

LP et Alanis ont aussi promis de se tatouer entre eux si le montant fracassait les 12 000$. À suivre...

Bref, les deux amis ont de quoi être fiers du bien qu’ils font autour d’eux et ce, un tattoo à la fois!

