HAMEL, Daniel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le dimanche 28 octobre 2018, est décédé à l'âge de 61 ans, M. Daniel Hamel, fils de Marguerite Lemay et de feu Gérard Hamel. Il était domicilié à Québec. Outre sa mère Marguerite Lemay, il laisse dans le deuil sa soeur Sylvie Hamel; son frère Guy Hamel (Lucie Villemure); ses nièces: Anne-Marie Hamel (Alexandre Lepage) et leurs enfants Pier-Olivier, Sarah-Ève, Charlotte; Caroline Hamel (Yan Kwan) et leur fille Marylee; ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 9 novembre 2018 de 19 h à 22 h et le samedi 10 novembre, jour de la cérémonie, à compter de midi, auLa direction des funérailles a été confiée au