Beaucoup d’action dans la MLS

Les amateurs de soccer en auront pour leur argent dimanche alors que quatre matchs éliminatoires de la Major League Soccer seront disputés.

Toutes les parties seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.

Le tout s’amorcera à 15h00 alors que le Crew de Columbus recevra les Red Bulls de New York (TVA Sports). Puis, suivront les rencontres entre les Timbers de Portland et les Sounders Seattle à 17h30 (TVA Sports 2), le New York City FC et Atlanta United FC à 19h30 (TVA Sports 2) ainsi que le Real Salt Lake et le Sporting de Kansas City à 21h30 (TVA Sports).

Dans les quatre duels, il s’agit du match-aller.

Le Crew tentera de poursuivre sur sa lancée, après avoir vaincu le dangereux D.C. United de Wayne Rooney lors d’un match de barrage, en rendant visite aux Red Bulls. Ces derniers ont triomphé à leurs cinq dernières sorties. La formation new-yorkaise a terminé au premier rang du classement général de la MLS.

Toujours dans l’Est, deux puissances offensives s’affronteront alors que la machine new-yorkaise de David Villa croisera le fer avec l’Atlanta United FC de Josef Martinez.

Dans l’Ouest, deux rivaux de toujours s’affronteront alors que les Sounders de Seattle, invaincus à leurs cinq derniers matchs, tenteront d’arracher la victoire aux Timbers de Portland. Ces derniers ont vaincu le FC Dallas en match de barrage.

Puis finalement, le Real Salt, qui a surpris le Los Angeles FC il y a quelques jours, se frottera au tout puissant Sporting de Kansas City.