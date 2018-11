Bordeaux n’est pas qu’une bouteille de vin!

Trop souvent, lorsqu’on pense à Bordeaux, on pense à Rothschild, à Château Lafitte, à Sautel, à Pommerol, bref les grands crus les plus coûteux. Pourtant, cette ville très instruite a bien d’autres mérites que son célébrissime vin haut de gamme pour le portefeuille des princes saoudiens (qui le dégustent en cachette).

Le système de transport en commun est élaboré et efficace. Il conjugue le métro, le tramway et l’autobus (électrique bien sûr). Cette population bénéficie d’une ville belle et d’un air d’une pureté incomparable. Le Montréalais qui visite Bordeaux se sent comme un Béotien à demi civilisé... Oui, ça donne des complexes !

Après une quarantaine de voyages en France, mon deuxième chez moi, je me suis finalement décidé à visiter Bordeaux, ce coin que j’ai trop longtemps négligé. Immédiatement j’ai été séduit par la qualité de vie de cette ville, par l’équilibre entre productivité, culture et environnement. Je ne comprends pas qu’il existe des Bordelais pour demander à émigrer au Québec !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Maire de Bordeaux

À la faveur d’une marche près de la mairie, tiens ! Je tombe sur Alain Juppé, l’actuel maire de Bordeaux. Vous l’avez peut-être déjà croisé vous-même à Québec ou à Montréal puisqu’il a déjà vécu chez nous lorsqu’il enseignait à l’École nationale d’administration publique. Ça avait fait scandale. M. Juppé était alors en disgrâce dans son pays... une époque apparemment révolue.

Les parcs et les fontaines sont si magnifiques que l’on a du mal à croire qu’un tramway les traverse. Après trois jours ici à découvrir les musées et à faire toutes les visites disponibles, j’étais charmé. Vraiment, je me verrais vivre ici ! Cette ville est par ailleurs exactement à la même hauteur que Montréal même si son climat est on ne peut plus doux !