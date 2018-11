Une centaine de personnes sont réunies à l'Hôtel de ville de Québec, dimanche en après-midi, pour commémorer les victimes de l'attentat antisémite à Pittsburgh la semaine dernière.

Des membres des communautés religieuses juives, musulmanes, catholiques et anglicanes sont présentés, en plus d'élus locaux et de nombreux citoyens.

Plus de détails à venir.