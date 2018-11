Comment disposer des cendres de mon mari?

Mon conjoint est décédé il y a cinq ans de mort brutale. Vu ma peine à ce moment-là, j’avais décidé de rapporter l’urne contenant ses cendres à la maison. J’ai lentement fait mon deuil, et depuis quelque temps, je ressens le besoin de faire peau neuve et de me départir de liens qui m’empêchent d’avancer. Les cendres du père de mes enfants font partie de ce dont j’aimerais me départir, et j’ai pensé aller les disperser au bord du fleuve où il adorait flâner. Mes enfants me disent que c’est interdit. Pourriez-vous m’éclairer à ce sujet ?

Veuve enfin en paix

La Loi sur les activités funéraires stipule à son article 71 chapitre IV sur la disposition des cendres : « Nul ne peut disperser des cendres humaines à un endroit où elles pourraient constituer une nuisance ou d’une manière qui ne respecte pas la dignité de la personne décédée. » Votre intention me semble respecter la Loi.