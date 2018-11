En détresse, il tue l’amour de sa vie

En 2006, M. Di Genova a commencé à jouer à la bourse. Il a fait plusieurs transactions risquées qui lui ont fait perdre toutes ses économies. Les dettes s’accumulaient, mais l’homme a dû cesser de travailler en 2011, car l’état de santé de sa femme se dégradait de plus en plus.

M me Di Genova avait un problème d’alcoolisme sévère. Elle consommait de la bière du matin au soir et ne se nourrissait qu’une fois par jour. Elle était si faible qu’elle était incapable de monter à l’étage pour dormir dans son lit, le soir venu.

Revenu Québec bloque son compte bancaire, on saisit sa voiture et une institution financière émet un avis de saisie sur sa maison. Un toit était la seule chose qu’il pouvait encore offrir à son épouse, et on s’apprêtait à le lui enlever.