Faites-vous confiance aux chiros?

Les fondements étaient les mêmes : un mélange de science, de pseudoscience, de pablum intellectuel et d’enseignements venus du ciel.

La semaine dernière, le Globe and Mail a publié un exposé dévastateur de la pratique chiropratique en Ontario. Au menu, vitalisme, subluxations, flux énergétiques, intelligence innée, autoguérison et autres « charlataneries » néanmoins protégées par les autorités.

« Vous me parlez de théories qui remontent à la fin du 19 e siècle », me dit Jean-François Henry, le président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. « Aujourd’hui, la chiropratique repose sur des faits scientifiques éprouvés. À condition de rester dans son champ d’exercice, le système neuro-musculo-squelettique. Pas les otites. »

Selon une recherche pancanadienne récente, 37,5 % des chiros disent traiter les allergies et le TDAH par la manipulation de la colonne ou du crâne pour libérer « l’intelligence innée » bloquée par des « subluxations ».

En Ontario, quatre des neufs membres du College of chiropractors of Ontario défendent pourtant ces théories non scientifiques, toujours selon le Globe.