Gants dorés: les Red Sox en vedette, les Braves aussi

Les voltigeurs des Red Sox de Boston Mookie Betts et Jackie Bradley fils, ainsi que leur coéquipier Ian Kinsler, ont remporté un Gant doré, dimanche soir, au moment où le baseball majeur a dévoilé l’identité des gagnants de ce prix soulignant l’excellence en défensive.

Champions de la Série mondiale 2018, les Sox comptent ainsi trois joueurs ayant obtenu une récompense, tout comme les Braves d’Atlanta.

Dans la Ligue américaine, Betts, Bradley fils et Kinsler, qui a amorcé la campagne avec les Angels de Los Angeles, ont été honorés aux champs droit et centre, et au deuxième coussin, respectivement.

Les autres récipiendaires du circuit sont le receveur des Royals de Kansas City Salvador Perez, les joueurs d’avant-champ des Athletics d’Oakland Matt Olson (premier but) et Matt Chapman (troisième but), le joueur d’arrêt-court des Angels Andrelton Simmons, le voltigeur de gauche des Royals Alex Gordon et le lanceur des Astros de Houston Dallas Keuchel.

Du côté de la Nationale, Ender Inciarte (champ centre), Nick Markakis (champ droit) et Freddie Freeman (premier but) sont les porte-couleurs des Braves ayant été honorés. Freeman a cependant un co-récipiendaire à sa position, soit Anthony Rizzo, des Cubs de Chicago.

Le receveur Yadier Molina, des Cardinals de St. Louis, les joueurs de champ intérieur des Rockies du Colorado DJ LeMahieu (deuxième coussin) et Nolan Arenado (troisième but), le voltigeur de gauche des Pirates de Pittsburgh Corey Dickerson ainsi que l’artilleur Zack Greinke et le joueur d’inter Nick Ahmed, tous deux des Diamondbacks de l’Arizona, ont également obtenu un Gant doré.

Molina revendique neuf prix du genre, contre six pour Gordon et Arenado.