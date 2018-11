Jeux vidéo en mode symphonique

Dans le cadre du Montreal Expo Gaming Arcade (MEGA), on présentera le spectacle L’Odyssée musicale du jeu vidéo. Dans ce spectacle, un orchestre de près de 60 musiciens reprendra les thèmes musicaux de jeux vidéo bien connus, visuel à l’appui. Le Journal s’est entretenu avec le chef du Montreal Orchestra Company, Adam Johnson.

God of War, Final Fantasy, Zelda, Mario Bros. Ces jeux vidéo contiennent tous des musiques très bien connues des amateurs. Lorsqu’elles sont jouées en direct par un orchestre, leurs mélodies prennent une envergure encore plus épique.

« C’est super impressionnant à voir, dit Adam Johnson. Lors de notre concert, il n’y aura pas que la musique. Il y aura aussi des projections et une scénographie. Ce sera une immersion totale des jeux vidéo présentés. »

Quelques musiques de jeux vidéo très récents seront jouées pour la première fois sur scène. « On va faire Shadow of the Tomb Raider, qui est sorti le 15 septembre, et Assassin’s Creed Odyssey, paru le 5 octobre. »

Âgé de 39 ans, Adam Johnson a grandi avec les jeux vidéo. « J’avais un Coleco Vision chez moi, dit-il. Et mon cousin avait un Atari. Quand le premier Nintendo est sorti, j’avais huit ans. J’ai ensuite eu un Sega Genesis. Ça faisait partie de mon enfance. »

►L’Odyssée musicale du jeu vidéo aura lieu le 8 novembre au théâtre Saint-Denis. Pour les détails : odysseemusicaledujeuvideo.com.