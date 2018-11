La scène extérieure de retour en 2019

Après trois éditions à plus petite échelle, Woodstock en Beauce reviendra avec sa grosse scène extérieure cet été pour son 25e anniversaire.

« La scène est déjà louée », a lancé André Gagné, fondateur de cet événement qui se déroulera les 27, 28, 29 et 30 juin à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Une situation financière difficile avait amené les organisateurs à amincir le festival. Le volet camping a été maintenu en place et les spectacles ont été présentés uniquement dans la Grange.

Il était toutefois clair à ce moment que la scène extérieure allait revenir un jour.

« C’est le 25e. On a payé toutes nos dettes. Cette petite formule nous a permis de nous refaire une santé et de recentrer l’événement. On a trouvé une façon de faire ce qu’on voulait. On a appris de nos erreurs. Quand tu n’as plus de dettes, ce n’est plus pareil », a indiqué André Gagné.

Woodstock en Beauce est propriétaire de sa terre et l’événement pourrait s’étirer sur une deuxième terre, comparativement aux neuf déjà louées dans le passé.

Créer une synergie

André Gagné précise que le nombre de spectacles qui seront présentés sur la scène principale sera revu à la baisse avec quatre concerts qui se dérouleront en soirée.

« Les spectacles présentés en après-midi n’attiraient pas un grand nombre de spectateurs. Les gens s’amusent beaucoup à l’intérieur du volet camping où c’est presque devenu un concours de “qui a le plus beau set-up”. On va mélanger ces deux aspects », a-t-il fait remarquer.

Le fondateur et opérateur de Woodstock en Beauce soulignera le 25e anniversaire de l’événement de façon particulière. Un anniversaire qui coïncidera avec le 50e du Woodstock original qui a eu lieu les 15, 16, 17 et 18 août 1969 dans l’État de New York.

« On va essayer de créer une synergie et célébrer cet anniversaire de façon pas mal spéciale. Ça regarde assez bien », a-t-il précisé, indiquant que le vendredi sera plus jeune, côté musique, et que le samedi sera plus de type rock classique.

André Gagné n’a rien voulu révéler sur l’identité des artistes qu’il a approchés.

« Il y a beaucoup d’affaires qui se passent. La mise en vente des forfaits, pour la première fois de l’histoire de l’événement, se fera avant Noël », a-t-il laissé tomber, sans vouloir en dire plus.