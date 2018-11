L’album blanc remixé

Disque sur lequel se sont cristallisées les identités musicales de Lennon, McCartney et Harrison et Starr, l’album blanc des Beatles, avec Blackbird, Back in the USSR, Dear Prudence, Helter Skelter et While My Guitar Gently Weeps, aura 50 ans le 22 novembre.

Pour souligner cet anniversaire, une toute nouvelle version, remixée par Giles Martin, fils du cinquième Beatles George Martin, sera lancée le 9 novembre dans une multitude de formats.

On retrouvera des versions Deluxe et Super Deluxe, bonifiées par la présence de 27 démos acoustiques et 50 prises enregistrées en répétition.

Lancé le 22 novembre 1968, le White Album est le neuvième album studio des Beatles.

« Cet album marque une sorte de retour aux sources et à une approche individuelle d’écriture après une période de collaboration intense entre les membres du groupe. C’est John et les Beatles, Paul et les Beatles et George et les Beatles », a indiqué Gilles Valiquette, fan fini et spécialiste du Fab Four, lors d’un entretien.

Un album révélateur

L’album blanc, précise-t-il, est l’album des Beatles où le guitariste George Harrison a pris sa place avec les While My Guitar Gently Weeps, Piggies, Long, Long, Long et Savoy Truffle. L’auteur, compositeur et interprète se souvient de ses premières écoutes du White Album.

« J’avais trouvé que c’était inégal. Je me demandais, comme plusieurs, ce que le titre Revolution 9 faisait sur cet album. C’était à une époque où les membres des Beatles avaient commencé à lancer des projets solos en parallèle et c’est un titre qui aurait été adéquat sur un album de John et Yoko », a-t-il raconté.

Gilles Valiquette a très hâte d’entendre la version remixée par Giles Martin.

« Ce qu’il a fait avec Sgt. Pepper’s était de toute beauté. Le gros risque dans ce genre d’opération est de vouloir tout changer et la tentation est parfois forte. Giles Martin a un respect de l’œuvre et il est très intègre dans sa façon de faire.

