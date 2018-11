[PHOTOS] Le BEI enquête sur une possible course poursuite à Montréal

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a annoncé dimanche matin ouvrir une enquête sur une course poursuite à Montréal.

8 enquêteurs ont été chargés d'enquêter sur l'événement survenu à Montréal. HAP 9 h 00. https://t.co/OBTCd8BBDT — BEI Québec (@BEIQc) 4 novembre 2018

D'après les informations du BEI, vers 3 h 20 dimanche, un automobiliste a interpellé un policier et a montré un autre véhicule en indiquant qu’il l’avait percuté.

Le policier a alors tenté d’intercepter le véhicule, qui a préféré prendre la fuite.

Il se serait alors encastré une première fois dans une voiture, vraisemblablement aux coins des rues Sherbrooke et Frontenac. Le policier se serait alors arrêté pour porter secours au conducteur de la voiture heurtée.

Le conducteur en fuite aurait continué sa route, percuté une autre voiture, aux coins des rues Rachel et Molson, avant de finir sa course contre un arbre au coin des rues William-Tremblay et Joliette peu après 3 h 30.

Le conducteur, un homme de 30 ans, a été grièvement blessé et a été évacué vers un hôpital, sans que l’on sache si sa vie est en danger.

Le BEI va dépêcher huit enquêteurs pour analyser les scènes et a appelé la Surêté du Québec en renfort. Elle fournira trois experts en reconstitution de collision.

Le BEI prend en charge les enquêtes qui impliquent un policier dans les blessures ou la mort d’un citoyen.