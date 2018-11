Le condo d’un caïd sera bientôt mis à vendre pour 855 000$

L’institution bancaire s’était adressée à la Cour supérieure pour récupérer une créance de plus d’un demi-million de dollars sur un prêt hypothécaire que le trafiquant du gang de l’Ouest ne remboursait plus depuis sa condamnation à une peine de 10 ans d’incarcération, au printemps 2017.

L’huissier lavallois Thierry Pirro a été désigné pour procéder à la vente de ce condo situé au septième et dernier étage du 230, chemin du Golf, à Montréal, ainsi que des quatre espaces de stationnement qui appartenaient à Maloney.

C’est dans ce condo que le caïd de 40 ans avait été tiré du lit et appréhendé par les policiers lors d’une importante opération antidrogue, le projet Loquace, le matin du 1 er novembre 2012. Les forces de l’ordre avaient également saisi une somme de plus de 300 000 $.

Maloney, que l’on surnomme Wheels dans le milieu interlope depuis qu’un grave accident de moto l’a rendu paraplégique, brassait alors des millions de dollars et était considéré comme un acteur important dans le crime organisé.

Branché directement sur les cartels mexicains, le consortium qu’il pilotait avec des trafiquants de plusieurs groupes criminels canadiens avait importé deux tonnes de cocaïne et engrangé des recettes de 50 M$ en l’espace d’une seule année, d’après cette enquête policière.

Maloney avait aussi à sa disposition un impressionnant arsenal comprenant une centaine d’armes à feu, de silencieux et de chargeurs, ainsi qu’un millier de bâtons de dynamite que la police avait découvert, à Laval.

Le policier en vacances avait été séquestré, menacé et battu après avoir reconnu et photographié Maloney en compagnie d’autres policiers québécois dans un bar, à Playa del Carmen. Maloney s’était avoué coupable d’intimidation et a reçu deux ans de prison.