Le Drakkar se bute à Denisov

BAIE-COMEAU | Le gardien de but Mikhail Denisov a fermé la porte au Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, pour mener l’Armada de Blainville-Boisbriand vers un gain de 3-1 devant 1920 spectateurs présents au centre Henry-Leonard.

Le cerbère russe de 20 ans a affiché la grande forme devant sa cage et a multiplié les prouesses devant ce barrage en règle de 37 lancers en sa direction.

En quête d’un sixième gain d’affilée, les Nord-Côtiers ont tout essayé et ont bénéficié d’occasions en or de faire bouger les cordages, mais un certain numéro 42 a refusé de collaborer.