Le Rouge et Or au pied du podium

Le Rouge et Or de l’Université Laval a terminé au pied du podium au championnat canadien de rugby disputé à l’Université Acadia.

En avance par quatre points, dimanche, dans le match pour la médaille de bronze, le Rouge et Or a accordé un essai aux Gee Gees d’Ottawa sur la dernière action du match pour subir une défaite crève-cœur de 20-19 face aux championnes canadiennes en titre.

« C’est cruel, a résumé l’entraîneur-chef Kévin Rouet. On méritait mieux qu’une défaite, mais c’est le sport. Les détails ont fait la différence et nous avons commis des erreurs de jeunesse. On a été pénalisés avec une minute au match, ce qui a permis à Ottawa de reprendre le ballon et de remonter le terrain. Cette sanction a fait mal. »

Encore un bel avenir

« C’est frustrant de rater la médaille de bronze, mais les filles ont offert une belle performance, de poursuivre Rouet, dont la troupe avait remporté la médaille d’argent l’an dernier à Lethbridge. On ne perd que deux filles et l’avenir est très intéressant. On fera mieux qu’une 4e position l’an prochain au championnat canadien. Je suis confiant que nous allons remporter un championnat canadien un jour avec le groupe de joueuses actuel. Avec le retour de nos trois blessées Justine Pelletier, Fabiola Forteza et Anne-Charlotte Beaulieu, nous aurons une belle profondeur. Avec le départ de 15 filles, on aurait été satisfaits en début de saison si on nous avait dit que nous allions terminer en 4e place au national. »

Pour le Rouge et Or, il s’agissait d’un troisième revers face aux Gee Gees cette saison sans compter le revers en finale canadienne l’an dernier. Le Rouge et Or a perdu les dix derniers matchs face aux Gee Gees. Leur dernière victoire remonte à la demi-finale du RSEQ en 2012. L’an dernier, une victoire s’était transformée en défaite par forfait.

« On méritait totalement de perdre la finale provinciale, mais aujourd’hui [dimanche]on a dominé », a conclu Rouet.

Anaïs Gilbert, Maria-Elena Espi Fournier et Nele Pien ont réussi les essais pour le Rouge et Or. Le converti a été raté sur l’essai de Pien.