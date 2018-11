Le week-end culturel de Béatrice Picard

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Je suis en train de lire Les confessions de Jeanne de Valois, d’Antonine Maillet, qui est un livre fascinant. Ce n’est pas un livre récent, mais c’est très agréable à lire et cela permet de redécouvrir cette auteure acadienne qui a sa façon à elle de raconter des choses sérieuses avec humour. L’histoire tourne autour d’une religieuse, sœur Jeanne, qui a été supérieure, et qui compte plusieurs réa­lisations, dont la fondation d’un hôpital. On y reconnaît Antonine Maillet avec des réflexions très profondes.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Je suis allée au cinéma Beaubien tout récemment voir le film Pauline Julien, intime et politique de Pascale Ferland. C’est toute sa carrière qui est évoquée, de comédienne à chanteuse en passant par son implication politique. Le documentaire, sur fond d’archives, nous transporte à Paris. On témoigne de sa lutte vers le nationalisme. C’était une femme engagée. Je suis sortie de la salle en me disant que je devais le recommander à tous. C’est un film à voir absolument !

Quel est le spectacle que vous avez récemment apprécié ?

J’ai vu la pièce Neuf (titre provisoire) au Théâtre d’Aujourd’hui avec Marc Messier, Henri Chassé et Pierre Lebeau. On a poussé la dérision au maximum avec les comédiens qui sont devant un cercueil, confrontés à la mort d’un proche. Ils y racontent leur façon de voir la vie et la mort. Ce sont leurs propos qui ont été recueillis par l’auteur et qui ont été mis en scène. On rit beaucoup et ensuite cela nous fait réfléchir. C’est une pièce fascinante que je recommande chaudement. J’ai passé une excellente soirée !

Quelle est la prochaine exposition que vous irez voir ?

Je compte aller au Musée des beaux-arts de Montréal pour voir l’exposition sur l’œuvre de l’Américain Alexander Calder. À travers une rétrospective de son travail, on pourra découvrir plus de 150 œuvres, dont des dessins, des objets d’art et des mobiles. Il est à l’origine de la sculpture monumentale de l’Expo 67. Étant abonnée au musée, je m’y rends régulièrement, c’est une façon pour moi de me ressourcer et cette exposition suscite mon intérêt. Ça semble fascinant ! On a jusqu’au 24 février 2019 pour y aller.

Quelle est la musique qui vous interpelle ?

J’aime écouter à la maison L’expérience Chopin (Chopin Experience) du pianiste Vladimir Ashkenazy, qui a enregistré tout le répertoire de Chopin. C’est ma musique favorite. J’ai plusieurs de ses disques et les styles sont diversifiés, on se transporte de la valse aux grands classiques en passant par des ballades. Sinon j’aime tout ce qui est lié à la musique classique.

