Les Belles-sœurs débarquent

Si la tendance se maintient, Les Belles-sœurs feront encore courir les foules au cours de leur passage à Québec, à partir de mercredi. L’accueil de la pièce en formule musicale dépasse toutes les attentes depuis son retour sur les planches cet été.

« On capote. On est plus que satisfaits. C’est un spectacle qu’on a commencé en 2012. C’est rare que des spectacles durent aussi longtemps. On est ravis », lance René-Richard Cyr, le metteur en scène de Belles-sœurs, théâtre musical.

Après avoir parcouru le Québec et célébré sa 250e présentation il y a quelques jours, à Montréal, la version remaniée de l’œuvre mythique de Michel Tremblay s’installera au Capitole de Québec pour 15 dates, jusqu’au 25 novembre.

Succès « particulier »

René-Richard Cyr

Metteur en scène « C’est bien particulier. C’est singulier », admet M. Cyr à propos de l’enthousiasme pour la pièce.

Rappelons que les Belles-sœurs ont repris du service cet été pour marquer les cinquante ans de la pièce originale. Les critiques sont élogieuses et le public est au rendez-vous.

Il n’est pas rare que les spectateurs en soient à leur deuxième visionnement de la pièce. Le public est également très varié, souligne le metteur en scène. Il raconte avoir été marqué par un échange avec une spectatrice de 16 ans venue voir la pièce.

« La petite fille m’a dit la phrase qui tue. Elle m’a dit : “On ne les connaît pas [les Belles-sœurs], mais on les reconnaît. C’est de là que l’on vient.” C’est un hommage à nos mères, nos tantes, nos grands-mères, nos femmes, nos cousines, nos filles », indique René-Richard Cyr.

Intemporel

Imaginée en 1968, la pièce présente plusieurs thèmes qui sont encore d’actualité. « Ça permet de voir le chemin parcouru par rapport à la cause des femmes et le chemin qu’il reste à faire. On voit qu’il y a des éléments qui n’ont pas changé », dit M. Cyr.

Le volet musical, confié à Daniel Bélanger, n’est pas étranger non plus au succès de la pièce, ajoute le metteur en scène.