Les droits de l’enfant à l’avant-scène

Quatre organismes de Québec vont organiser une vingtaine d’activités distinctes lors des trois prochaines semaines pour faire la promotion des droits fondamentaux de l’enfant.

Le coup d’envoi a été donné, dimanche, aux Journées des droits de l’enfant, qui se tiendront jusqu’au 25 novembre. Elles visent essentiellement à faire la promotion des principes dégagés par la Convention internationale des droits de l’enfant, un traité ratissé par l’Organisation des Nations Unies en 1989.

Quatre « organismes porteurs » ont ainsi décidé de prendre le relais, cette année, pour promouvoir les droits fondamentaux des jeunes et affirmer l’importance des enfants et des familles. Il s’agit de la Commission scolaire de la Capitale, CKRL, le Festival du cinéma en famille de Québec et Centraide Québec, et Chaudière-Appalaches.

Les organisations, qui varient d’une année à l’autre, offriront une vingtaine d’activités publiques pour faire valoir la cause, dont celles à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre.

Nouveaux porte-parole

La Mobilisation des porteurs des droits de l’enfant opère un changement de garde au rôle de porte-parole pour la première fois en six ans.

Émilie Côté-Daigle assurait ce mandat depuis cinq ans, mais a atteint la majorité au cours de la dernière année. Elle passe le flambeau à un duo de co-porte-parole en Célestine Udhe, 16 ans, et Amine Haouari, 10 ans.

Célestine Udhe s’est notamment fait connaître le printemps dernier comme l’une des instigatrices du mouvement des Carrés jaunes, qui protestait contre les codes vestimentaires « sexistes » dans les écoles.

« Ce sont deux jeunes hyper allumés et impliqués dans leur milieu. Ils sont très enthousiastes à l’idée d’agir à titre de porte-parole », vante Luc Samama, chargé de projet pour la Mobilisation.

Pour le lancement des trois semaines d’activités dimanche, l’Orchestre symphonique de Québec donnait, par l’intermédiaire du Zoo musical, l’opportunité aux enfants d’essayer des instruments avec ses musiciens, pour ensuite présenter la pièce La boîte à Joujoux.