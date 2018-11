Les ensembles LEGO du jeu Overwatch dévoilés

Blizzard a dévoilé, lors de son événement Blizzcon, que les fameux sets de LEGO Overwatch arrivaient le 1er janvier et que les fans pouvaient déjà les précommander.

Cela fait plusieurs mois que Blizzard a annoncé qu’une collaboration avec LEGO était en cours. Cependant, il n’y avait pas de date de lancement et peu de détails sur les ensembles en question. Enfin, le tout a été dévoilé à BlizzCon.

Build the perfect team, brick by brick.



Coming soon: @LEGO_Group Overwatch sets! pic.twitter.com/Z04bCgyGDu — Overwatch (@PlayOverwatch) October 2, 2018

Au menu: 6 ensembles mettant en vedette les personnages d'Overwatch, mais aussi leurs armes et vaisseaux.

L’ensemble le moins cher inclut des figurines de Tracer et Fatale, un drone satellite avec une cabine cachée et une soute arrière qui s’ouvre, le fusil pulseur de Tracer et le Baiser de la veuve de Fatale. Le kit compte 129 pièces.

courtoisie

Pour ceux qui veulent un plus grand défi, l’ensemble Observatoire: Gibraltar contient 730 pièces et inclut des figurines de Pharah, Ange, Faucheur, une grande figurine de Winston, les armes de personnages, le jouet de construction et la fusée Overwatch. Ce kit vaut 129,99$.

courtoisie

La collection est disponible en précommande dès maintenant, et sera envoyée le 1er janvier 2019.