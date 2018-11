Il n’y a plus d’équipe invaincue dans la NFL, gracieuseté des Saints de La Nouvelle-Orléans, qui ont tout pour devenir les nouveaux rois dans le circuit.

Quel spectacle électrisant entre les Saints et les Rams, qui s’est soldé par un autre pointage digne de jeux vidéo, à 45-35 ! C’est une victoire gigantesque pour les Saints, non seulement parce qu’ils ont fait trébucher un géant, mais aussi parce qu’en fin de saison, dans la conférence nationale ultra compétitive, ils pourraient bien finir avec l’avantage du terrain en séries. Et personne ne souhaite aller jouer chez eux, devant leurs partisans survoltés.

Depuis le début de la saison, les Rams suscitent l’envie à travers la ligue. Leur entraîneur-chef, Sean McVay, est perçu comme le gourou offensif par excellence, le jeune esprit novateur. Son quart-arrière Jared Goff est lui aussi le jeune premier dont la carrière prend un envol phénoménal.

Cependant, les Saints ont rappelé à la face du monde que les milléniaux ne détiennent pas le monopole de l’innovation ! Blague générationnelle à part, Sean Payton a peut-être pris quelques rides et quelques livres, mais il faudrait peut-être le considérer encore comme le maître de l’inventivité offensive. Drew Brees a peut-être 39 ans, mais il a rappelé que ses bras meurtris ne sont pas prêts à tendre le flambeau, lui qui a accumulé 356 verges et quatre passes de touché.

Effort d’équipe soutenu

Les Saints n’hésitent pas à impliquer leur couteau suisse Taysom Hill pour confondre les défensives. Ils sont extrêmement bien équilibrés entre la cavale au sol d’Alvin Kamara et Mark Ingram, puis un jeu aérien aussi complexe que varié.

Les Saints, qui misent cette saison sur un système de passes courtes à intermédiaires plus que jamais auparavant dans l’ère Brees, n’ont pas hésité à prendre des risques calculés et cette approche verticale a rapporté gros. Brees a montré une moyenne de 9,6 verges par passe, sa troisième plus élevée cette saison. Il est encore bien capable, le petit vieux !

Que dire de l’effort colossal de sa cible préférée, Michael Thomas ! Tout le monde dans le stade savait que jeu après jeu, Brees ferait confiance au receveur de troisième année, mais apparemment, le demi de coin Marcus Peters n’a pas reçu le mémo...

Thomas a développé une chimie rapide avec Brees dès ses débuts, ce qui a permis en quelque sorte d’échanger Brandin Cooks contre un choix de première ronde dans ce qui est devenu leur mémorable cuvée de 2017.

Les gros bonhommes de la ligne offensive méritent aussi d’être salués, eux qui n’ont concédé aucun sac du quart au front défensif des Rams.

De son côté, la défensive a bien entendu connu quelques ratés, mais qui n’en vivrait pas contre une machine offensive comme celle des Rams ? L’interception d’Alex Anzalone a conduit à un touché offensif quelques instants plus tard en fin de première demie. Ces sept points ont fait la différence dans un duel corsé. Anzalone est un secondeur qui se veut un autre atout important du repêchage de l’an passé, qui a permis d’ajouter le demi de coin Marshon Lattimore, le bloqueur Ryan Ramczyk, le maraudeur Marcus Williams et le porteur Alvin Kamara, entre autres. Tout n’était pas parfait, la preuve étant que les Saints ont laissé les Rams revenir trop aisément dans le coup en laissant s’évaporer une avance de 35-14. Difficile, cependant, de ne pas les considérer comme les nouveaux rois. Il y a fort à parier qu’ils devront toutefois refaire le même coup en janvier contre ces mêmes Rams.

Gagnants

Patrick Mahomes

Le quart-arrière des Chiefs ne donne pas le choix de créer une rubrique permanente à son nom dans les gagnants de la semaine. Il revendique maintenant huit matchs de suite de plus de 300 verges, à un du record de Drew Brees.

Les Vikings

Les Mauves ont établi un record de franchise avec 10 sacs du quart aux dépens de Matthew Stafford. Danielle Hunter a poursuivi son incroyable saison avec 3,5 de ces sacs, en plus d’un touché sur un retour d’échappé.

Christian McCaffrey

Le porteur des Panthers a amassé 79 verges au sol, 78 autres sur des réceptions, en plus de deux touchés. Il est devenu l’un des rares porteurs dans la NFL qui ne quitte pratiquement jamais le terrain en attaque. Un atout indispensable !

Les Steelers

Les Steelers ont gagné leur bataille de division face aux Ravens en contrôlant le rythme du match, possédant le ballon pendant 36 min 29 s et en effectuant 20 jeux offensifs de plus que les Ravens.

Michael Thomas

Le receveur des Saints a connu son meilleur match en carrière avec 211 verges sur 12 réceptions. Par contre, plutôt égoïste sa célébration d’après touché qui a coûté du terrain à son équipe dans un match aussi serré.

Perdants

Sam Darnold

On ne crache jamais sur un quart-arrière recrue, mais n’empêche que Sam Darnold devra faire mieux. Ses quatre interceptions ont porté son total à 14. Sa dernière saison universitaire avait laissé poindre ce problème qui semble bien réel.

Les Redskins

Déjà privés du bloqueur Trent Williams, les Redskins ont aussi perdu les services de Morgam Moses et de Brandon Scherff. Leur ligne offensive est dévastée et leur emprise sur la division Est s’est réduite.

Nathan Peterman

D’accord, les interceptions de Nathan Peterman ne sont pas toujours entièrement sa faute. Il n’en demeure pas moins que le quart-arrière des Bills compte maintenant 12 interceptions en 130 passes en carrière. Pour sa santé mentale, qu’on le laisse au vestiaire...

Les Ravens

Le poste de John Harbaugh est-il en danger ? Les Ravens viennent de perdre quatre de leurs cinq derniers matchs et ont paru nonchalants par moments face aux Steelers. Ce n’est pas une organisation qui cède à la panique, mais l’équipe régresse.

Les Broncos

Quand est-ce que les équipes vont enfin comprendre que de jouer conservateur dans les derniers instants en se fiant sur un botté pour l’emporter, c’est courir après le trouble ? Les Broncos n’ont qu’eux-mêmes à blâmer pour leur sort.