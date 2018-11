Maire sourire

Au cours du dernier mois lors de mon séjour outre-Atlantique, j’ai délaissé mon blogue pour m’abandonner aux plaisirs de fureter dans la campagne et quelques grandes villes françaises. Mon retour a coïncidé avec le premier anniversaire de l’élection de Valérie Plante à la mairie de Montréal. Comme il se doit, les bilans de sa première année se sont multipliés dans les médias sans trop grande manifestation d’enthousiasme pour ses réalisations. Pourtant, elle continue d’être une bouffée d’air frais dans un paysage politique qui devient de plus en plus glauque à la grandeur de la planète!

Cette apathie médiatique à l’égard de Valérie Plante trouve sûrement une explication dans le fait que plusieurs éditorialistes et commentateurs s’étaient prononcés favorablement pour la réélection de Denis Coderre. L’ancien maire s’avérait une vedette qui savait manier le clinquant et séduire la gente journalistique, sans que son impétuosité ne choque le milieu des faiseurs d’opinion. Malheureusement pour lui, cette fougue s’est apparentée à de l’arrogance pour une large frange de l’électorat.

Malgré des titres pompeux laissant entendre que la lune de miel est terminée et que les sourires ne suffisent pas, Valérie Plante demeure largement en avance dans les sondages. Après avoir remporté son élection par une mince marge, elle a réussi à maintenir ses appuis à un niveau élevé, contrairement à d’autres personnalités politiques qui avaient vu leur étoile pâlir très rapidement. La mairesse continue de se présenter comme une femme très proche des préoccupations des citoyens et s’inscrit dans la durée. Sans tambour, ni trompette, elle manifeste sa détermination pour les projets qui lui tiennent à cœur sans se décourager devant les obstacles, Sa ligne rose du métro illustre cette ténacité malgré les vents contraires soufflés par le premier ministre Legault.

Le parcours n’est pas sans faute, elle a toutefois su éviter les virages à 180o et ne pas se perdre dans les explications alambiquées, si ce n’est lors de la présentation du premier budget en tentant de faire croire que l’augmentation de la taxe municipale correspondait à l’inflation. Les principales critiques tournent évidemment sur la lenteur à régler les problèmes de mobilité sur son territoire après qu’elle ait créé de grandes attentes. Là aussi, les solutions se trouvent dans le long terme avec la réfection d’un circuit routier trop longtemps mal entretenu qui entraine aujourd’hui des dépenses faramineuses.

L’aboutissement des travaux sur les principaux artères ne règleront pas tout car l’ultime solution réside dans une diminution drastique du nombre d’automobiles dans le paysage urbain. Cela deviendra possible avec des transports en commun efficaces et des frais importants pour circuler en automobile dans le centre-ville. L’audace pourrait même s’exprimer dans une circulation automobile limitée aux résidents du secteur pour certains quartiers. Plusieurs villes européennes disposent déjà de tels systèmes qui ont considérablement amélioré la mobilité. Il semble que les autorités de ces villes ont compris que le réseau routier ne pouvait s’étendre à l’infini.

Valérie Plante peut continuer de sourire après une année de pouvoir, car elle fait figure d’exception avec ses penchants plutôt socialisant dans un monde tourné de plus en plus à droite.