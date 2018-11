Ministère recherche enfants cobayes

Le Journal nous apprend que le ministère de l’Éducation réfléchit à l’implantation de l’intelligence artificielle dans nos écoles. Il semble bien que les élèves québécois vont encore une fois servir de cobayes à la nouvelle mode du jour

L’enseignement, c’est d’abord une relation d’être humain à être humain. Cette constatation peut paraître banale pour la plupart des gens. Mais pour les fonctionnaires du ministère de l’Éducation, elle est terriblement fausse. Pour eux, l’enseignement d’être humain à être humain à quelque chose de ringard. Cette relation pourtant essentielle entre professeur et élève leur semblait même un brin préhistorique. Il faut la faire entrer à l’ère des technologies les plus modernes.

Rétroprojecteurs

Dans les années ’60, ces fonctionnaires introduisirent dans les cours le rétroprojecteur, avec ses acétates qui finissaient toujours par brûler et par empester la classe. Que les élèves fixent un écran plutôt que le professeur ne semblait pas un problème. Pourtant, les cours au rétroprojecteur étaient d’un mortel ennui, en grande partie en raison de la technologie.

Vidéos

Presque en même temps arrivèrent les appareils vidéo. En noir et blanc. Passer des vidéos documentaires devait révolutionner l’enseignement. Distrayants, ces vidéos avaient un contenu souvent médiocre, toujours moins riche que celui que pouvait apporter le professeur.

Tableaux intelligents

Ensuite vînt l’ère des tableaux dits intelligents. Comme ils sont compliqués à utiliser, la plupart restent fermés pendant les cours. Au fond, ces tableaux intelligents n’ajoutent pas beaucoup au bon vieux tableau noir, mais ils sont tellement plus modernes... Encore une fois, l’attention des élèves est captée par un objet, plutôt que par un humain.

Powerpoint

La nouveauté technologique la plus désastreuse pour l’enseignement est probablement celle des présentations powerpoint. En soi, les powerpoints sont de très bons outils pour présenter des graphiques, des statistiques, des images importantes, etc. Malheureusement, plutôt que de servir d’appoint au cours, ils se sont transformés en substituts au professeur. Bien souvent, les élèves ont déjà lu la diapo qui est projetée et ils attendent patiemment, dans la pénombre, que le professeur termine de la lire à haute voix. Pire, aux niveaux plus avancés, les élèves demandent à recevoir les powerpoints par internet. Ils ont bien compris que dans certains cas, le professeur est devenu accessoire au cours. Pourtant, croyez-le ou non, je peux vous affirmer d’expérience que la plupart du temps, le tableau noir et l’exposé magistral remplacent avantageusement le powepoint.

Intelligence artificielle

La dernière aventure technologique du savant ministère de l’Éducation est celle de l’intelligence artificielle. Les bons fonctionnaires voudraient que les élèves disposent tous d’un ordinateur qui pourrait identifier leur problème particulier et les faire progresser à leur rythme. Encore une fois, les fonctionnaires s’appliquent à détruire cette relation si essentielle d’être humain à être humain qu’est l’enseignement. Encore une fois, on finira par découvrir que l’ordinateur, comme les autres machines, ne remplace pas l’enseignant.

D’autres victimes

Les fonctionnaires ne sont pas les seules victimes de ces modes technologiques. Partout autour de nous des compagnies tentent de substituer des machines aux humains. Parfois avec un certain succès, comme dans le cas des guichets automatiques des banques, parfois avec malheur, comme dans le cas des insupportables robots téléphoniques.

Vers une société de solitaires ?

Nous évoluons vers une société où les contacts directs entre êtres humains sont de moins en moins requis. Bientôt, il n’y aura plus de chauffeur dans les taxis ou les autobus, plus du tout de caissiers dans les supermarchés, plus de vendeur dans les boutiques, plus de réceptionniste nulle part, plus de médecin dans les cliniques... L’être humain de demain sera-t-il condamné à vivre presque seul avec son écran d’ordinateur ou de téléphone intelligent? Ce serait une triste et terrible société. Les pauvres humains qui se sentent esseulés pourraient sans doute se confier à leurs amis cyberartificiels.

En attendant, il faut espérer que le ministère de l’Éducation ne succombe pas aux sirènes de l’intelligence artificielle. Mais il y a tant d’argent en jeu, et les fonctionnaires toujours été tellement séduits par toutes les modes, que je doute que cette nouvelle engeance nous soit épargnée.

Enseigner, c’est transmettre de la matière, montrer comment réfléchir, cultiver l’esprit critique, faire éclore des pensées originales, générer des interactions dans un groupe, s’adapter à chaque groupe, et surtout, communiquer une passion. Aucune machine ne peut faire tout cela.