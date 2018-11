On bouge à l’intérieur cet automne!

L’automne est la saison parfaite pour peaufiner nos aptitudes sportives développées pendant l’été ou pour s’initier à de nouveaux sports qui se pratiquent à l’intérieur. En voici quelques exemples.

Du hockey sous l’eau

Photo courtoisie, Hockey Subaquatique Québec

Hockey subaquatique Québec a attiré beaucoup de nouveaux joueurs depuis les 20es Championnats du monde tenus à Québec l’été dernier.

À l’occasion d’une séance gratuite se déroulant dans une piscine peu profonde (jusqu’à 1,75 m plutôt que 3 m), il est possible d’apprivoiser le sport pour enfin l’adopter !

Hockey Subaquatique Québec prête même l’équipement nécessaire aux apprentis (masque de plongée avec tuba, palmes, gants protecteurs, petit hockey en bois ou en plastique qui se tient à une main, casque de water-polo et une rondelle de 1,5 kg).

Il suffit donc d’enfiler son maillot et d’être à l’aise dans l’eau pour plonger. Cette version sous-marine du hockey diffère beaucoup du sport sur glace, entre autres parce qu’il ne se joue pas seulement de gauche à droite, mais aussi de haut en bas, avec une rondelle qui se déplace beaucoup moins vite dans l’eau.

Il faut aussi prévoir dans sa stratégie des moments pour que les joueurs puissent reprendre leur souffle à la surface, ainsi qu’un code pour communiquer puisque les hockeyeurs ne peuvent se parler.

Il n’y a pas de gardien devant le but de 3 cm de hauteur et 20 m de long, mais seulement des joueurs offensifs et défensifs. Ce ne sont que quelques différences qui rendent ce sport si unique !

► Pour l’essayer : www.hsq.ca

Pas d’amorti pour le baseball

Photo courtoisie, Baseball 360

La saison des ligues estivales de baseball est définitivement terminée, mais certains joueurs, petits et grands, sont peut-être encore sur leur élan. Et s’ils continuaient d’améliorer leurs techniques à l’intérieur, chez Baseball 360, par exemple ?

Même les futurs joueurs qui n’ont encore jamais eu l’occasion de frapper une balle pourront s’initier. Les groupes de 2, 3 ou 4 amis à la recherche d’une activité à la fois sociale et sportive seront aussi heureux de pouvoir s’échanger quelques trucs.

C’est aussi un endroit original pour tenir une fête d’enfants. Dans son immense local situé au 185 rue Fortin, à Vanier, Baseball 360 met à la disposition des joueurs sept grandes cages de frappeurs, deux simulateurs de partie virtuelle (baseball et softball), quatre lance-balles de baseball et deux pour le softball, ainsi qu’une cage pour les lanceurs, en plus de la boutique.

Évidemment, il n’est pas question ici de courir sur les buts, mais plutôt de poursuivre son entraînement au bâton ou de peaufiner ses techniques de lancer.

Au retour de la belle saison, les muscles et les réflexes seront prêts ! Il est possible d’utiliser son propre équipement ou celui sur place.

► Pour informations et réservations : baseball360.ca

L’esprit sportif du dodgeball

Photo courtoisie, Ligue de Dodgeball de Québec

Sur un terrain de dodgeball s’affrontent deux équipes formées de six joueurs, qui tentent d’éliminer leurs adversaires en touchant ceux-ci avec des ballons recouverts de mousse, sans que ceux-ci puissent les attraper.

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas du ballon prisonnier pratiqué dans la cour d’école, mais s’apparente plutôt au ballon-chasseur.

Basé sur l’esprit sportif et l’auto-arbitrage, aucune habileté sportive préalable n’est exigée pour se lancer.

La Ligue de Dodgeball de Québec propose d’ailleurs divers calibres de ce jeu pratiqué en gymnase.

Au fil des parties, le nouveau joueur développera ses aptitudes et peut-être même une spécialité, que ce soit comme attrapeur, lanceur ou professionnel des esquives, par exemple.

Et s’il demeure longtemps sur le jeu, il travaillera aussi sa capacité cardiovasculaire.

Certaines équipes demandent présentement à être comblées, des soirées découvertes sont prévues et des activités corporatives ou amicales peuvent être organisées (16 ans et plus).

► Pour en savoir plus: dodgeballquebec.com

Le pickleball pour tous

Photo courtoisie, Association Pickleball des Chutes

Facile à apprendre, nécessitant peu d’équipement et plaisant à jouer tout en faisant de l’exercice, le pickleball est un sport accessible à tous.

Alliant plusieurs disciplines, on y reconnaît les mouvements du tennis, le terrain de badminton, la balle trouée du hockey cosom, puis la rigidité de la raquette de tennis de table et les dimensions de celle de racquetball.

Se jouant à quatre, par équipe, mais plus souvent en double, l’objectif est d’envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que celui-ci puisse la retourner et ainsi compter des points, en suivant quelques règlements supplémentaires, évidemment.

Il s’agit d’un bon exercice cardiovasculaire, qui garde les réflexes en alerte et contribue à garder une bonne forme physique et une vie sociale active.

L’Association Pickleball des Chutes – région de Québec propose des sessions d’initiation avec formation et prêt d’équipement, qui permettent de faire progresser ce sport comptant environ 400 joueurs dans la région et 3000 en province.

► Pour informations : www.pickleballquebec.com

Des balles de golf à profusion

Photo courtoisie, b2golf

Le nombre de balles de golf pouvant être frappées dans un club de golf intérieur comme B2golf est impressionnant. Plus que lors d’un 18 trous !

Chaque balle frappée dans un filet permet notamment de se concentrer sur les points techniques à améliorer, de maintenir la sensation des mouvements et de ne pas perdre ses acquis de la dernière saison.

En plus, les adeptes du golf peuvent profiter de l’aspect social du sport et garder un lien avec les membres de leur quatuor en dehors de la saison. Certains y planifient leur après-ski, troquant dans une même journée les bâtons de ski par un bois de départ.

B2golf (710 rue Bouvier, suite 155) offre une dizaine d’espaces de frappe, deux simulateurs de golf, un vert de putting et d’approche, un espace d’entraînement privé, l’ajustement de bâton personnalisé, les conseils de professionnels, et bien plus.

Les apprentis golfeurs qui souhaitent s’élancer lors de la prochaine saison sont aussi les bienvenus.

► Pour infos et réservations : www.b2golf.ca