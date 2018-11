Pas de taille face aux Carabins

Déjà qualifié pour le championnat canadien de soccer féminin après une victoire in extremis de 3-2 en prolongation face aux Patriotes de l’UQTR, vendredi soir, le Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas fait le poids, dimanche, en finale provinciale face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Le Rouge et Or s’est incliné par la marque de 4-0 face aux Carabins. « On se doutait un peu que ça pouvait arriver et c’est ce qui s’est produit, a résumé l’entraîneur-chef Helder Duarte. Nous avions le match de vendredi dans les jambes et les Carabins n’avaient pas joué depuis huit jours. Les Carabins forment une bonne équipe dans le top 3 au pays et elles étaient plus reposées. »

« On a adopté un rythme lent au départ, mais Montréal a rapidement marqué, de poursuivre Duarte. Elles menaient 3-0 après 25 minutes. On a utilisé tout notre monde. »

Négligées à Ottawa

Le Rouge et Or était privé de cinq partantes. « On va en récupérer trois et peut-être 4 pour le championnat canadien qui débute jeudi à Ottawa, a indiqué le pilote lavallois. Parce que nous avons perdu en finale provinciale, on va affronter les championnes de l’Ouest au premier tour. Trinity Western est l’équipe numéro un. La commande ne sera pas facile et nous sommes les négligées, mais c’est correct. On les a battues en finale au national en 2014 à Laval et on a perdu en demi-finale en 2015. »

De leur côté, les Carabins affronteront les Marauders de McMaster, la troisième équipe qualifiée de la Conférence de l’Ontario, en première ronde.