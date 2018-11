«Révolution»: de la haute voltige

Pour la seconde ronde des face à face de «Révolution», ce dimanche, les danseurs devaient vaincre leur adversaire, mais aussi se démarquer grâce à leur moment révolution avant de pouvoir passer à l’étape suivante.

En début d'émission, le groupe Flip a fait des prouesses avec un jeu de mains et une folle énergie, laissant peu de chance aux filles de T.acos. La révolution plus recherchée de Flip lui a aussi permis de gagner les votes des maîtres.

C’est ensuite Jesse et Émilie qui se sont retrouvés face à Shanie et Raphaël, qui dansaient pour la troisième fois dans l’émission après leur audition et le ballottage. Ces derniers ont sont restés dans leur zone de confort avec une chorégraphie aboutie, mais sans surprises. Ils ont toutefois eu l’avantage.

Deux contre un

Les maîtres ne se sont pas facilité la tâche en mettant en compétition des danseurs de grande qualité. Charles-Alexis s’est ainsi retrouvé face au duo Merryn et Roxane, qui cumule beaucoup plus d’expérience que lui. Alors que les filles ont beaucoup misé sur la dualité et le transfert de poids, Charles-Alexis a proposé un numéro tout en émotion, qui a su toucher les maîtres.

«Charles-Alexis, ta technique est irréprochable au point que je ne la vois plus», a avoué Lydia Bouchard.

Le duel suivant était plus équilibré avec Sunny et Tommy face aux jumeaux des B.Twins. Les deux amis ont voulu présenter une version plus agressive du krump, tout en gardant son côté joyeux et ludique. Leur moment révolution était tout simplement incroyable, les deux se retrouvant à l’horizontale, parallèles au sol. Les B.Twins avaient eux aussi la rage de gagner avec une chorégraphie percutante, quoique un peu redondante. Ils avaient préparé un effet spécial, un lancer de flammèches, pour leur moment révolution, mais ça n'a pas été suffisant.

L’esprit «Battle»

Si les face à face n’existent pas en danse classique, la compétition y est tout aussi présente qu’en danse urbaine. IsaBelle et Guillaume ont prouvé qu’ils pouvaient être de véritables combattants en réussissant une chorégraphie néoclassique très rude. Yunier et Dayana ont eu moins de chance avec une première partie de leur numéro remplie d’erreurs et d’approximation. Les deux couples avaient opté pour un moment révolution en portée.

Pour terminer, les membres de la troupe de Seem So Far a affronté les gars de Dead Angle Crew. Les premiers, coachés par Team White, ont raconté une histoire touchante dans leur numéro, avec des qualités d’interprétation indéniables. Les danseurs de Dead Angle Crew avaient quant à eux choisi une esthétique tout droit sortie des années 1980 pour une prestation finalement moins impressionnante que celle livrée lors de leur audition.

Les maîtres ne semblent avoir eu aucun mal, cette semaine, à choisir les quatre révolutions les plus exceptionnelles. Sunny et Tommy, Charles-Alexis, Flip, ainsi qu'IsaBelle et Guillaume passent donc à l’étape des finales.