Un équilibre à atteindre

Sans dire qu’il joue son avenir, on peut à tout le moins prétendre que Charles Hudon joue gros depuis que Claude Julien l’a promu sur un trio offensif. Limité à un poste sur la quatrième unité ou sur la passerelle depuis le début de la campagne, le Québécois a enfin la chance de prouver sa valeur.

Sauf que pour prolonger cette promotion, l’athlète de 23 ans devra afficher une meilleure constance. Bien qu’il ait joué un match impeccable lors de la visite des Capitals, il a éprouvé des ennuis face au Lightning.

Contre Ovechkin et sa bande, il a foulé la glace pendant 17 min 4 s. Ce qui était, alors, de loin sa soirée la plus occupée de la campagne.

Son ardeur à l’ouvrage, son intensité et sa rapidité d’exécution ont permis à ses compagnons de trio de mettre Braden Holtby à l’épreuve à plusieurs occasions. Avec un peu de chance, Hudon aurait pu terminer la soirée avec deux points.

L’affrontement face au Lightning avait bien commencé pour lui. La pression qu’il a appliquée sur Mikhail Sergachev a directement mené à l’erreur du défenseur russe. Une gaffe permettant à Max Domi d’ouvrir la marque.

« Au niveau offensif, il provoque des choses, mais sur le plan défensif, il y a encore des aspects du jeu sur lesquels Charles peut travailler, a raconté l’entraîneur du Canadien, après la défaite de samedi. S’il peut être plus efficace sur 200 pieds, il n’y a aucun doute que ça fera de lui un bien meilleur joueur. »

Deux exemples flagrants

Julien faisait alors référence à sa passe soulevée, interceptée au vol par Anton Stralman quelques secondes avant que J.T. Miller n’inscrive le but gagnant des visiteurs. Oui, le défenseur du Lightning a joué de chance, mais selon Julien, pareil jeu était un pari risqué.

« Sur le deuxième but, il a forcé une passe, alors qu’il aurait pu se contenter d’un jeu plus simple », a-t-il indiqué.

Julien a sous-entendu qu’Hudon avait été l’un des joueurs fautifs sur le deuxième but de la soirée de Steven Stamkos.

« L’erreur a été commise en territoire neutre. Les gars ont manqué d’exécution. Lors de leur entrée de zone, on a laissé un joueur libre en deuxième vague [Stamkos]. Ce fut une erreur coûteuse. »

Or, ce joueur au repli douteux était Hudon.

Bien d’autres fautifs

Puisque Paul Byron n’a pas accompagné l’équipe à New York pour les matchs face aux Islanders et aux Rangers, Hudon aura deux autres occasions de prouver à son entraîneur qu’il peut faire le travail à la droite de Jonathan Drouin et Max Domi. À lui de saisir sa chance.

Hudon est loin d’être le seul à blâmer pour les 12 buts que le Canadien a accordés au cours des trois matchs de la semaine dernière. Les deux principaux ingrédients du succès des Montréalais depuis le début de la saison, c’est-à-dire leur supériorité en territoire neutre et leur capacité à repousser l’adversaire en périphérie, ont grandement fait défaut.

Quatre de ces 12 buts ont pris naissance en zone centrale, alors que quatre autres ont été le résultat d’une confusion, d’un revirement ou d’une erreur de couverture à proximité de Carey Price.

Les Islanders surprennent

À ce propos, le Canadien devra faire gaffe ce soir face aux surprenants Islanders. Ravigotés par l’arrivée de Barry Trotz derrière le banc, ils trônent au sommet de la section métropolitaine.

Au cœur d’une séquence de cinq victoires, ils ont récolté 11 points au classement sur une possibilité de 12 à leurs six derniers matchs.

Au cours de cette période, ils ont marqué 21 buts. Pendant le même laps de temps (avant les matchs de dimanche), il n’y a que les Oilers qui ont fait mieux en faisant scintiller la lumière rouge à 22 occasions.

Puisque le CH disputera la victoire aux Rangers, mardi au Madison Square Garden, il ne serait pas surprenant de voir Antti Niemi obtenir son quatrième départ de la saison.

Par ailleurs, il serait temps que l’attaque massive du Tricolore donne signe de vie. Blanchie lors des cinq dernières sorties, elle n’a converti aucune des 15 dernières supériorités numériques de l’équipe.