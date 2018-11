Un gynécologue commente la vie sexuelle de sa patiente

Un gynécologue de Montréal est blâmé pour une série de commentaires grivois adressés à une femme enceinte.

Une patiente enceinte de dix semaines a éclaté en sanglots après une rencontre avec Dr Allan B. Climan le 22 avril 2015, dans le quartier Côte-des-Neiges.

Ce dernier a plaidé coupable d’avoir tenu des propos déplacés, mais n’a pas admis tous les commentaires. Le Conseil de discipline du Conseil des médecins a toutefois cru l’ensemble de la version de la plaignante et l’a déclaré coupable d’avoir nui à la dignité de sa profession.

L’homme, gynécologue depuis 35 ans, lui a lancé en anglais d’entrée de jeu «Qu’est-ce qu’une belle petite fille comme toi fait dans un endroit comme ici?», peut-on lire dans le jugement rendu en octobre.

La patiente lui a expliqué qu’elle voulait un accouchement vaginal et lui a raconté les difficultés vécues à la suite d’une césarienne d’urgence, à sa dernière grossesse. Le gynécologue lui a dit que sa vie sexuelle ne serait plus la même.

«Il se tourne alors vers son conjoint et lui dit "ce ne sera plus aussi bon pour toi"», a raconté la plaignante, dont l’identité est frappée d’une ordonnance de non-publication.

Ils ont discuté des conséquences physiologiques d’un accouchement naturel, puis les commentaires douteux ont continué.

«Tu as un beau petit corps, j’ai hâte de t’examiner et je suis sûr que tu as un beau vagin», lui a-t-il lancé.

Examen

Le couple a songé à quitter avant la fin de l’examen, mais ils avaient contacté une douzaine de médecins avant de pouvoir voir Dr Climan.

Ce dernier a examiné le haut du corps de la patiente, puis a introduit deux doigts dans son vagin, une pratique normale. Elle s’est toutefois crispée, car il ne l’avait pas prévenue.

«Il lui mentionne que lors de relations intimes, ce serrement peut amener son partenaire à dire "oh mon Dieu, je t’aime", mais que cela rend son examen impossible», indique le jugement.

Il a regardé son conjoint en roulant des yeux quand elle lui a dit qu’il lui faisait mal. Dr Climan lui a recommandé un accouchement par césarienne, puis a réitéré qu’elle avait un «beau petit corps».

Le couple a porté plainte au Collège des médecins dans les jours qui ont suivi et une sage-femme a assuré le suivi de grossesse de la patiente.

Pendant l’enquête, Dr Climan a dit «qu’il aurait pu utiliser ces termes» et qu’il versait parfois dans l'humour pour détendre ses patientes.

Dr Allan B. Climan a par ailleurs plaidé coupable en juillet d’avoir encaissé 18 142 $ entre août 2011 et août 2015 du Dr Dr Hing-Sang Hum pour lui envoyer des patientes, contrevenant à son code de déontologie.

Une audition sur sanction aura lieu ultérieurement.