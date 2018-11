Une assurance pour assurer le paiement des loyers

De plus en plus, propriétaires et locataires peuvent se protéger en contractant une assurance pour le paiement du loyer.

Nées en Europe et particulièrement répandues en Suisse, les assurances pour le paiement du loyer visaient à répondre aux coûts très élevés du marché locatif. «Souvent, les propriétaires ne voulaient pas louer à des locataires», a expliqué Ghislain Larochelle, président d'ImmoFacile et chroniqueur au «Journal de Montréal», en entrevue au «Québec Matin» dimanche.

«Au Québec, on le voit moins parce que les loyers sont moins chers, mais ça vient d'arriver depuis quelques années», a poursuivi l'expert en immobilier.

Ce type d'assurance coûte environ de 10 à 20 $ par mois au locataire, pour un contrat d'une durée maximale de 24 mois.

«Pour le locataire, le gros avantage, c'est qu'il a moins de problèmes à trouver un loyer, parce que son loyer est garanti, par exemple s'il survient un cas d'invalidité, une maladie», a expliqué M. Larochelle.

De son côté, le propriétaire peut être sécurisé par une telle assurance. Celle-ci peut même devenir un argument de vente, par exemple si quelqu'un veut se départir d'un édifice à logements dont les loyers sont tous garantis par des contrats d'assurance, a souligné Ghislain Larochelle.

L'assurance pour le paiement de loyer peut aussi mettre en confiance les propriétaires, qui n'ont pas le droit d'exiger un dépôt de garantie au Québec et en Ontario, a rappelé le chroniqueur.