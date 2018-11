Une bonne frousse

Les plans de Statistique Canada pour récolter les données bancaires de Canadiens ont donné la frousse à bien du monde, se transformant en controverse politique.

C’est que l’agence fédérale veut récolter les informations de quelque 500 000 Canadiens, à leur insu, a-t-on appris grâce à Global News. Elle a demandé à plusieurs banques des données, telles que les retraits aux guichets, les paiements par carte de crédit, virements, soldes, etc.

Tant l’agence que le gouvernement libéral se sont défendus, assurant que les données seront protégées et que leur collecte est nécessaire.

Des allusions à 1984

Les conservateurs ont mené la charge en Chambre, s’inquiétant que le gouvernement puisse avoir un tel accès sans le consentement des citoyens, à grand renfort d’allusions à 1984, d’Orwell, ou de comparaisons avec l’ex-URSS. Le commissaire à la vie privée a déclenché une enquête sur la question.

Ç’a de quoi faire peur. L’aurait-on su sans ce reportage ? Que pourrait faire d’autre l’agence ? Devrait-on revoir les règles ? Au moins, le débat est lancé.

Adrienne Clarkson, ex-GG

Le National Post a révélé que l’ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson se fait rembourser des frais de bureau de plus de 100 000 $ par année avec l’argent des contribuables. Elle a touché plus de 1,1 M$ depuis qu’elle a quitté ses fonctions, en 2005, montant auquel s’ajoutent 1,6 M$ en pension. Une telle somme est difficilement justifiable ont dénoncé plusieurs, encore plus le manque total de transparence de Rideau Hall. Le premier ministre a ouvert la porte à réviser ce programme.

Karina Gould, ministre

Une commission indépendante organisera désormais les débats des chefs pendant les campagnes électorales, a fait savoir la ministre. Deux débats (un en anglais et un en français) auront lieu. Une promesse tenue par les libéraux, mais qui en a fait sourciller certains. Le budget de 5,5 M$ sur deux ans peut sembler démesuré par rapport au mandat. L’absence de consultation des autres partis a été décriée. C’est sans compter les inquiétudes de plusieurs sur l’ingérence dans les thèmes et questions posées.

Carla Qualtrough, ministre

Le bureau de la ministre a annoncé qu’Ottawa confiera des contrats d’un total de 7 milliards $ pour l’entretien et le maintien de 12 frégates à trois chantiers maritimes, dont la Davie de Lévis. Ce dernier réclamait sa part des contrats fédéraux depuis longtemps. S’il s’agit d’une lueur d’espoir pour la Davie, on estime qu’Ottawa pourrait faire plus. C’était aussi un bon coup pour les libéraux qui en ont fait l’annonce le jour de la visite du chef conservateur à la Davie, lui coupant quelque peu l’herbe sous le pied.