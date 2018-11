Depuis la refonte du Tiguan, Volkswagen n’a plus de VUS de taille compacte. Pour pallier ce manque, le constructeur allemand a adopté la recette à succès de la Subaru Outback en transformant la familiale Golf SportWagen en Golf Alltrack.

Les véhicules utilitaires en tous genres ont la cote, c’est connu. En combinant les ventes des véhicules compacts et sous-compacts, autos et VUS confondus, on constate que ces derniers répondent à 60 % de la demande au Canada.

Or, dans un contexte pareil, que fait un constructeur qui n’a pas de VUS de cette taille à offrir ? Eh bien, il en invente un. Voilà ce qu’a fait Volkswagen en lançant la Golf Alltrack durant l’été 2016.

Dans le langage des carrossiers, l’Alltrack n’est pas un VUS. C’est une familiale, une désignation qui a perdu son lustre d’antan, en Amérique du Nord du moins. En attendant que le constructeur allemand lance un nouveau petit VUS (actuellement en développement ; c’est confirmé), ses gurus du marketing ont opté pour la « méthode Subaru ».

Rappelez-vous 1996. Cette année-là, ce constructeur nippon, qui n’avait aucun VUS à offrir, a lancé l’Outback. Il s’agissait en fait d’une familiale Legacy à quatre roues motrices bénéficiant d’une garde au sol rehaussée et de retouches esthétiques suggérant une robustesse accrue. La même année, on a lancé une Impreza Outback, variante conçue de manière similaire à partir de l’Impreza d’alors pour combler les besoins de la marque en attendant l’arrivée du Forester, introduit en 1997.

La recette outback

Photo courtoisie, Volkswagen

Eh bien, la Golf Alltrack est en quelque sorte l’Outback de Volkswagen au rayon des véhicules de taille compacte. Comme l’avait fait le constructeur nippon dans les années 1990, Volkswagen est parti d’une familiale, la Golf SportWagen, pour réaliser l’Alltrack, son pseudo VUS. La recette a été la même : parer la voiture d’attributs esthétiques lui donnant plus de caractère, sans toutefois en faire une caricature. Ces attributs sont simples : des roues de 18 po aux formes expressives, des grilles de calandre affichant un motif alvéolaire plus frappant que les languettes horizontales banales de la SportWagen, des antibrouillards de série (qui éclairent l’intérieur des courbes) et des moulures noires qui définissent mieux les bas de caisse d’un pare-chocs à l’autre, sans omettre les arches de roues.

Les designers de Volkswagen ont même pensé à ajouter une garniture d’aluminium dans la portion centrale des bas de caisse. Par ce détail, on perçoit plus clairement la garde au sol surélevée de l’Alltrack, perchée à 175 mm alors que la carrosserie d’une SportWagen repose à 140 mm du sol. Cette trentaine de millimètres additionnels se reflète dans une aptitude accrue à franchir des obstacles, mais aussi dans cette position de conduite plus haute, une particularité de plus en plus recherchée des automobilistes.

L’Alltrack est animée par un 4-cylindres TSI de 1,8 L, un moteur à turbocompresseur de 170 ch qu’elle partage avec la SportWagen. Il développe 199 lb-pi de couple dès que le régime du moteur atteint 1 600 tr/min. Voilà pourquoi il ne manque jamais de souffle et permet à cette voiture compacte d’abattre les 100 km/h en moins de 8 s sans difficulté.

L’acheteur peut jumeler ce moteur à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, bénéficiant d’un étagement judicieux, ou à une boîte automatique Tiptronic à 6 rapports et double embrayage. Ce type d’embrayage doit rendre le moteur moins énergivore — ce qu’il est. Mais avec la boîte manuelle, la consommation moyenne de 9,6 L/100 km annoncée par Ressources naturelles Canada n’a rien d’attrayant. Avec la Tiptronic, elle diminue d’un maigre 2 % pour atteindre 9,4 L (nous avons réalisé 9,2 L). On est loin des 8,1 L/100 km dont une Subaru Crosstrek à boîte automatique peut se contenter... De plus, le double embrayage a un revers : il impose une certaine lenteur d’opération accompagnée de légers heurts qui surviennent lors des changements de rapports, du moins lorsqu’on ne hausse pas suffisamment le régime du moteur. Il faut donc un certain temps pour apprivoiser ce système, et c’est dommage, car les autres aspects du comportement routier de cette voiture (direction, réglages de la suspension et freinage) sont exemplaires.

L’Alltrack dispose d’une transmission intégrale 4Motion qu’elle partage avec plusieurs versions de la SportWagen (offertes à moindre coût ; un pensez-y-bien). Allié à une dotation très complète, cet équipement place donc l’Alltrack à égalité avec les versions cossues des petits VUS, comme le Subaru Crosstrek et le Nissan Qashqai, les deux modèles les plus populaires de leur catégorie. Car il faut admettre que l’Alltrack n’est pas donnée. Son prix de base gravite autour de 35 000 $. Or, ce prix élevé aligne même cette VW sur certains véhicules de luxe comme, par exemple, la familiale Clubman All4 et l’utilitaire Countryman All4 de Mini ; des modèles qui affichent même des prix de base plus abordables (inférieurs à 32 000 $).

Une familiale qui a du coffre

Photo courtoisie, Volkswagen

Cette familiale se distingue par son coffre modulable spacieux qui la rend polyvalente. Selon l’utilisation faite de la banquette arrière à dossiers 60/40 rabattables, on dispose de 861 à 1 883 L de volume utile. Ces cotes sont nettement supérieures à celles du coffre d’un Nissan Qashqai SV ou SL (564 à 1 509 L), qui a pourtant un encombrement comparable. La Golf bénéficie aussi d’un vitrage plus généreux que ce VUS nippon, ce qui facilite la conduite.

Puisque l’Alltrack a une diffusion limitée, Volkswagen n’offre qu’un seul niveau de dotation. Il équivaut à celui d’un modèle haut de gamme, d’où le prix élevé. Cela explique pourquoi cette voiture est livrée avec, entre autres, un toit vitré panoramique, un système d’infodivertissement complet (incorporant CarPlay et Android Auto) avec un écran tactile de 8 po et une chaîne audio Fender, un climatiseur à deux zones, de même que de superbes sièges baquets sport moulants à souhait, chauffants et habillés de cuir.

En fait, l’acheteur de cette voiture n’a qu’à choisir la boîte de vitesses convenant le mieux à son budget et ses attentes (l’automatique hausse le prix de 1 400 $). Puis, les options se résument à peu de choses : l’ensemble Éclairage (795 $), qui ajoute des phares à DEL adaptatifs, et l’ensemble Aides à la conduite (1 750 $), qui réunit une variété de dispositifs sophistiqués dont un système d’aide au stationnement. Curieusement, il faut opter pour un ensemble optionnel afin de disposer d’un système de détection d’obstacles dans les angles morts. Un système si pratique qu’il devrait être de série. D’ailleurs, on l’obtient en achetant une humble Kia Forte EX 2019, une berline compacte offerte à partir de seulement 20 995 $ ! Parions que l’allure de baroudeur très réussie de la Golf Alltrack suffira à faire oublier cet anachronisme.

Des VW électriques pour le travail

Photo courtoisie, Volkswagen

L’offensive électrique que prépare Volkswagen ne se limite pas aux autos et aux VUS qui seront bientôt proposés au grand public. Le constructeur allemand travaille aussi sur une gamme de véhicules commerciaux, grands et petits. Voilà ce que nous a appris la 69e édition du salon IAA des véhicules commerciaux présentée à Hanovre en Allemagne, en septembre. Parmi les nouveautés que le constructeur de Wolfsburg y a présentées, la plus originale demeure le véhicule concept I.D. Buzz Cargo, une variante de l’I.D. Buzz dévoilé à Détroit en 2017 (et qui sera en production en 2022). Comme son prédécesseur, le Cargo mise sur une connectivité poussée, un espace intérieur important et un design rétro évoquant le Minibus des années 1950-60.

En outre, la modularité de sa batterie permettra à l’acheteur d’en choisir une qui donne de 330 à plus de 500 km d’autonomie, selon son budget et l’utilisation anticipée du véhicule.

Le Cargo se distingue également par les capteurs photovoltaïques tapissant son pavillon. Ils produisent assez d’énergie pour lui permettre de parcourir jusqu’à 15 km par jour. Enfin, puisque le futur est à nos portes, ce concept dispose aussi d’un mode de conduite autonome de niveau 4 appelé I.D. Pilot !

Volkswagen Golf Alltrack

Prix de base

Prix de base — 34 345 $ (BVM) ; 35 745 $ (BVA).

Transport et préparation

1 645 $

Groupe motopropulseur

L4 DACT 1,8 L à turbocompresseur ; 170 ch à 4 500 tr/min, 199 lb-pi à 1 600 tr/min. Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 rapports. Transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 225/45 R18.

Cotes

Empattement : 2 630 mm ; longueur : 4 578 mm ; largeur : 1 799 mm ; hauteur : 1 515 mm. Poids : 1 528-1 552 kg. Volume du coffre : 861-1 883 L. Volume du réservoir : 50 L. Consommation moyenne (essai, BVA) : 9,2 L/100 km.

Concurrence

Mini Clubman, Mini Countryman, Fiat 500X, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai Kona, Jeep Renegade , Jeep Compass, Mazda CX-3, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru Crosstrek, Toyota C-HR, Volkswagen Golf SportWagen

Points forts

Dotation très complète

Coffre volumineux

Excellents sièges avant

Bon comportement routier

Points faibles