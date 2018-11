Une victoire sans bavure pour les Sags

SAGUENAY | Le défi était loin d’être ardu, mais les Saguenéens de Chicoutimi se sont assurés de ne pas tomber dans le piège en infligeant un revers de 6-3 aux Sea Dogs de Saint John, dimanche après-midi au Centre Georges-Vézina.

«On ne voulait pas tomber dans le piège. Honnêtement, je pense qu’on s’est bien débrouillé. Parfois, quand tu joues contre une équipe en difficulté, tu as tendance à essayer des choses difficiles avec la rondelle, mais on ne l’a pas fait. C’est un signe de maturité de la part de nos joueurs», a laissé tomber l’entraîneur-adjoint, Claude Bouchard, qui s’est occupé de parler aux journalistes puisque Yanick Jean a quitté immédiatement après la rencontre pour aller faire du dépistage au défi mondial des moins de 17 ans qui se déroule à Saint John et Quispamsis au Nouveau-Brunswick.

C’est une fin de semaine à oublier pour les Sea Dogs qui ont accordé pas moins de 23 buts à leurs trois dernières joutes. Jeudi soir, ils se sont inclinés par la marque de 9-1 face à l’Océanic de Rimouski avant de subir une dégelée de 8-1 face au Drakkar de Baie-Comeau.

Kotkov s’éclate

L’attaquant Vladislav Kotkov a profité de la visite des détenteurs de la dernière position au classement général pour s’amuser comme un enfant à la patinoire. Le russe a terminé le duel avec une récolte de cinq points, dont un tour du chapeau.

«Tout semblait fonctionner pour moi. Je dois donner un énorme crédit à mes coéquipiers. Sans eux, je n’aurais pas eu cette belle performance», s’est réjoui le russe qui connaît de très bons moments dernièrement.

«Depuis le match de mercredi, il a joué trois grosses rencontres pour nous. C’est un de nos bons joueurs offensifs. On a confiance en lui et on a besoin de lui. Il a travaillé extrêmement fort au cours des dernières semaines», a déclaré Claude Bouchard.

Mise à part Kotkov, son compatriote russe, Artemi Kniazev, ainsi que les attaquants Félix-Antoine Marcotty et Zachary Lavigne ont réussi à faire scintiller la lumière rouge qui se trouvait derrière Alex D’Orio.

Du côté des Sea Dogs, Robbie Burt, Michael Campoli et Nicholas Deakin-Poot ont trouvé le moyen de battre le gardien Zachary Bouthillier, qui a terminé le match avec un total de 19 arrêts.

Les Saguenéens prendront la route du Cape Breton, lundi matin, afin d’y affronter les Screaming Eagles. Le natif de Mashteuiatsh, Mikisiw Awashish, accompagnera l’équipe en raison des nombreux blessés au sein de l’équipe.