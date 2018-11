Yvon Bureau: le combat d’une vie

La promotion des droits, libertés et responsabilités de la personne en fin de vie a ainsi tenu M. Bureau, consultant bénévole pour un mourir digne et libre et coprésident du collectif du même nom, fort occupé depuis 1984. « Ça va bientôt faire 35 ans que je me bats. On a fait beaucoup de chemin, même s’il en reste encore à faire. Il me semble que je prendrais ma retraite », lance ce travailleur social, attablé dans la cuisine de sa maison de Québec, où sa conjointe et lui ont élevé leurs deux enfants et accueillent le plus souvent possible leurs cinq petits-enfants.