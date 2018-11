À deux victoires de Jacques Plante

NEW YORK | Henrik Lundqvist venait de bloquer 39 tirs dans un gain de 3 à 1 contre les Sabres de Buffalo, dimanche au Madison Square Garden. Il avait aussi reçu un coup de genou accidentel à la tête du jeune phénomène des Sabres Rasmus Dahlin. Mais King Henrik trouve toujours du temps pour les médias.

Après une mêlée de presse avec les collègues de New York, le gardien des Rangers a prolongé sa présence devant son casier pour parler de la notion de construction à la place de reconstruction, mais aussi de sa place dans l’histoire de son sport.

À 36 ans, le Suédois a maintenant signé 435 victoires dans la LNH, ce qui le place au huitième rang. Il dépassera bientôt Jacques Plante à 437 gains.

« C’est assez incroyable comme sentiment, a répliqué Lundqvist. Chaque fois que je me rapproche d’un aussi gros nom, ça me rend fier. Je réalise encore mieux que je joue dans la LNH depuis longtemps et que j’ai la chance de connaître une belle carrière. »

« Jacques Plante est une légende, a-t-il poursuivi. Il a porté le masque en premier. Je ne peux même pas imaginer cette époque ! Ça prenait un courage fou. »

Long contrat

Malgré son âge, Lundqvist rend encore de bons services aux Rangers. En ce début de saison, il présente un dossier de 4-6-1 avec une moyenne de 2,61 et un taux d’efficacité de ,923.

« Hank [Henrik] est un futur membre du Temple de la renommée, a prédit le centre Kevin Hayes. Quand il est à son sommet, nous avons une chance de gagner tous les soirs. Contre les Sabres, il était le meilleur joueur sur la glace par un kilomètre. »

Les Rangers miseront sur Lundqvist pour encore quelques saisons. En théorie, il restera avec l’équipe jusqu’à la fin de son contrat, soit en 2021-2022. Il gagnera un salaire de 8,5 millions.

Dans un corridor du Madison Square Garden, David Quinn a souri quand on lui a demandé de décrire la différence entre un poste d’entraîneur à Boston University et avec les Rangers de New York.

« Ils [les joueurs] sont plus vieux et plus riches, a mentionné le sympathique entraîneur. Mais je peux encore enseigner. Peu importe l’âge, les athlètes ont toujours un désir de s’améliorer. Hank veut mieux jouer, Zuc [Zuccarello] aussi. J’ai du plaisir à diriger cette équipe depuis mon arrivée à Manhattan. »