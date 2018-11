Bientôt la fin de l’avis d’ébullition de l'eau à Sainte-Anne-des-Monts

SAINTE-ANNE-DES-MONTS - Les citoyens de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, pourront, en principe, consommer leur eau potable sans devoir la faire bouillir à partir du mois de février. Un avis d'ébullition est en vigueur dans la municipalité depuis plus de deux ans en raison de la présence de la bactérie E-Coli.

Des travaux pour chlorer l'eau se sont amorcés il y a deux semaines. Actuellement, sur le terrain, on procède à des ouvrages de génie civil. La Ville de Sainte-Anne-des-Monts a dû se résigner à procéder à une chloration pour décontaminer sa source d’eau en raison des normes québécoises. De nombreux tests ont dû être réalisés au cours des derniers mois et des dernières années.

On doit procéder directement à la source à une décontamination simple et non à une décontamination double, ce qui fait que la dose de chlore injectée est minime, a expliqué le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes à TVA Nouvelles.

Les installations actuelles seront donc agrandies et une sous-station de contrôle sera aussi installée afin de s'assurer que le dosage de chlore est bon avant la diffusion vers les résidences.

Les contribuables ne se verront pas refiler la facture de ses travaux évalués à près de 890 000 $, selon le contrat accordé, puisque 90 % de sa valeur sera remboursé par la taxe d'essence contribution du Québec.

En principe en février, les résidents, les commerçants et les restaurateurs n'auront plus à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Selon le maire, il s’agissait «d’un irritant majeur» pour plusieurs d'entre eux.