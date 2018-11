Black Friday : les détaillants à surveiller cette année

Le vendredi fou, plus connu sous le nom de Black Friday, arrive à grands pas. Suivant le calendrier de nos voisins américains, qui célèbrent l’Action de grâce en novembre, c’est le 23 novembre qu’aura lieu l’événement shopping de l’année.

Depuis quelques années, les célébrations entourant cet événement se prolongent jusqu’au lundi suivant, communément appelé le Cyber Monday. On aperçoit même de plus en plus de commerçants offrant une semaine complète de rabais sur leur site.

Il y a autant de rabais que de raisons de magasiner en ligne durant le vendredi fou. En effet, pourquoi aller faire la file en magasin à l’aurore quand on peut faire du lèche-vitrines dans le confort de notre salon?

Voici une liste par champ d’intérêts des détaillants à surveiller cette année. En attendant le dévoilement de leurs promotions officielles, nous avons fait le palmarès des meilleures adresses web canadiennes qui offraient les aubaines les plus avantageuses durant les derniers vendredis fous.

Nos détaillants préférés

Au rayon de l’électronique

Bien connu pour ses baisses de prix importantes, Amazon propose des rabais fous chaque année. Que ce soit pour vous procurer vos cadeaux des Fêtes en avance ou simplement pour vous gâter, la section de produits électroniques est vaste et répond à tous les besoins. Si on se fie aux promotions du Prime Day, le Black Friday 2018 promet des rabais spectaculaires. La compagnie met tellement l’emphase sur leurs journées d’aubaines que le grand décompte est déjà amorcé.

Mode pour tous

La marque montréalaise Frank And Oak manque rarement l’occasion d’offrir une bonne réduction sur leurs collections pour femmes et pour hommes.

Le trio Banana Republic, Gap et Old Navy est toujours généreux lors du vendredi fou. De plus, en vous abonnant à leur infolettre, vous obtenez 10 % de rabais sur votre prochain achat.

Chez Joe Fresh, l’inventaire est généralement liquidé avant Noël. Les années antérieures ont été synonymes de grandes économies pour toute la famille.

La Baie d’Hudson saura vous surprendre. Elle présente des rabais vraiment imposants dans les départements des vêtements pour femmes, hommes et enfants. De plus, certaines offres dans le coin des produits de beauté sont généralement bonifiées avec cadeau à l’achat.

Mode pour femme

Vous rêvez depuis longtemps d’un sac à main griffé ? C’est peut-être l’occasion de vous en procurer un à moindre coût. Le designer Michael Kors a la réputation d’être généreux lors de ce genre de célébrations.

Dynamite est bien connue pour ces collections à prix abordable, mais aussi pour la qualité et la polyvalence de ses vêtements. L’an dernier, l’entreprise québécoise offrait des déductions considérables sur l’ensemble de leur inventaire.

Attendez-vous le passage de la cigogne prochainement ? Thyme maternité promet déjà de gros rabais sur leur site. En effet, la compagnie invite leur clientèle à s’abonner à l’infolettre pour profiter de rabais hâtifs.

Votre famille n’a pas encore rempli sa liste de suggestions de cadeaux de Noël, mais vous désirez prendre de l’avance? Un porte-monnaie ou sac Matt&Nat trouvera facilement preneur dans votre entourage.

Pour la maison

Les bonnes années de votre balayeuse sont loin derrière? Allez jeter un coup d’oeil sur le site de Dyson. Quoi que l’on ne puisse rien promettre, l’an dernier, les rabais offerts ont fait des heureux.

Vous planifiez rénover votre maison? Les grands centres de rénovation tels que Réno-Dépôt, Home Depot et Rona offrent toujours des promotions concurrentielles.

Wayfair a l’habitude de nous épater avec leurs articles de déco et de maison à bon prix. On anticipe les offres que ce détaillant en ligne nous offrira. Ce sera une bonne occasion de renouveler vos décorations de Noël à moindre prix.