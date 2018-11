Ce nouveau spectacle de cirque est idéal pour le temps des Fêtes

En collaboration avec

Le cirque québécois n’a pas fini de nous étonner. Chaque année, les productions locales font des ravages ici comme à l’international, laissant derrière elles un sillage d’éloges et d’applaudissements.

Pas étonnant donc que la TOHU offre une programmation 100% québécoise pour célébrer ses 15 ans d’existence. Situé en plein cœur du quartier Saint-Michel, à Montréal, l’établissement dédié aux arts du cirque est un acteur-clé en matière de culture et de développement durable.

À la TOHU, plusieurs compagnies montréalaises s’adonnent aux arts circassiens. Parmi tout ce bassin de talent, certaines se qualifient de « cirque d’auteur ». C’est le cas des 7 doigts de la main, une entité pétillante qui propose des spectacles audacieux et profondément humains.

Leur plus récente création, Passagers, sera présentée en première mondiale à la TOHU en novembre prochain.

Humain avant tout

Une création des 7 Doigts est toujours attendue avec impatience. Et pour cause – depuis sa première apparition sur les planches en 2002, le collectif propose un cirque à échelle humaine qui touche les gens droit au cœur.

Son style relève de l’intime et sa manière de créer en groupe se transpose jusque dans ses créations. Chaque artiste apporte sa couleur aux numéros, et Passagers n’y fait pas exception.

C’est d’ailleurs la metteure en scène Shana Carroll (Traces, Séquence 8, Cuisine & Confessions) qui s’est vu confier le mandat de cette création récente. En tant que cofondatrice de la compagnie, elle comprend bien l’identité des 7 Doigts.

Shana Caroll

Voyage au cœur de l’Autre

Passagers est un spectacle empreint de nostalgie. Sa thématique principale? Le voyage en train, ce moyen de transport associé au passé, mais toujours bien d’actualité. Et c’est exactement ce que Passagers tente de nous transmettre : cette tension entre la tradition et la modernité.

Des étrangers se côtoient dans un wagon de train. Où vont-ils? Où sont-ils? On ne le saura jamais vraiment.

À travers un spectacle multidisciplinaire, les personnages se questionnent sur leurs origines. Les artistes discutent, présentent des numéros et se racontent dans un formidable alliage de danse, d’expression physique, de musique et d’acrobaties. Le tout est porté par des décors ingénieux et un habillage sonore créés spécialement pour le spectacle.

Shana Caroll

Un peu de lumière pour l’hiver

Thématique voyage oblige, le choix d’une distribution internationale semblait tout indiquée pour Passagers. Huit artistes de cirque partagent la scène et s’y confient. C’est en tissant des liens entre eux que les artistes se rapprochent du public.

Passagers célèbre l’humain derrière l’artiste, mais aussi la beauté des relations interpersonnelles, aussi éphémères qu’elles soient.

Le spectacle est parfait pour un petit regain d’énergie avant, pendant ou après la période des Fêtes!

Besoin d’un nouveau souffle dans votre routine culturelle? Passagers, présenté à la TOHU, vous offre toutes les sensations fortes dont vous avez besoin – et ce, sans avoir à casser votre petit cochon.