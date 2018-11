C'est officiel : les Spice Girls se réunissent le temps d'une tournée (mais il y a un bémol)

Celles qui ont grandi en chantant Wannabe, Viva Forever, Spice Up Your Life et tous les autres succès de la discographie des Spice Girls seront heureuses d’apprendre que le «girl band» britannique montera sur scène le temps d’une tournée.

Le seul bémol? La tournée se fera sans Victoria Beckham, a.k.a Posh Spice qui a plutôt décidé de se concentrer sur sa carrière en mode. Elles seront donc quatre (Geri, Melanie B., Melanie C. et Emma) à chanter leurs plus grands succès sur scène, au plus grand bonheur des nostalgiques.

Aussi, le Québec ne semble toujours pas dans les dates potentielles de tournée... Pour l’instant, les Spice Girls ne partent en tournée qu’au Royaume-Uni, au mois de juin 2019. Plusieurs entretiennent l’espoir que la tournée se déplacera jusque de l’autre côté de l’Atlantique si les choses vont bien.

Et si jamais vous êtes prêtes à vous envoler pour le R.-U. afin d’assister au premier retour sur scène des Spice Girls en 10 ans, les billets seront en vente ce samedi à 10h30 (GMT), soit 5h30 le matin à Montréal).

C'est le moment de sortir ses chaussures plate-forme et ses camisoles à bretelles «spaghetti»!