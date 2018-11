Comment régler un épineux problème de couple?

Je suis une femme de 34 ans et je suis la conjointe de fait d’un gars du même âge. Ça fait sept ans qu’on est ensemble et mon horloge biologique s’est mise à sonner de plus en plus intensément depuis quelques mois. Mon conjoint se dit fin prêt à devenir père, même que je le trouve particulièrement enthousiaste à cette idée qui a mis un certain temps à faire son chemin dans sa tête.

Le problème, c’est que depuis deux ans quand il revient du travail, il cale un rhum and coke à la vitesse de l’éclair, et passe ensuite à la bière ou au vin pour le reste de la soirée, jusqu’à ce qu’il soit complètement assommé. J’ai abordé avec lui cette vilaine habitude qu’il a acquise, mais à chaque fois que j’en parle, il met ça sur le compte du stress au travail (il est policier), et je sais que c’est vrai.

Je lui ai fait part de mon inquiétude par rapport à ça et de mon désir qu’il se corrige avant que je puisse tomber enceinte. Ça me déplairait que mon enfant ait un père alcoolique. Il faut donc qu’il règle son problème. Il m’a répondu qu’il le voulait de tout cœur parce qu’il m’aimait et qu’il souhaitait vraiment fonder une famille.

J’ai osé lui parler des AA, un organisme qui me semblerait adéquat pour lui dans les circonstances, mais il m’a répondu avec dédain que cette organisation n’était pas vraiment efficace du fait qu’elle tentait de remplacer une addiction par une autre : à savoir la croyance en Dieu soutenue par la caféine.

Je comprends ses réticences vu que nous sommes tous deux anti-religieux mais pour des raisons différentes qu’il serait trop long de décrire ici. Dans les circonstances, pourriez-vous m’indiquer s’il existe un ou des organismes d’aide qui pourraient soutenir mon mari et le sortir de son problème de boisson sans le convertir?

Une amoureuse triste

Certains psychologues sont très efficaces pour traiter cette problématique et on peut se renseigner sur ceux qui en font une spécialité auprès de l’ordre des psychologues du Québec qui offre des références en ligne ainsi que par téléphone aux numéros suivants : 514.738.1223 ou 1.800.561.1223. Parmi les centres privés il existe La Maison Jean Lapointe qui propose un traitement individualisé avec un programme en résidence et un suivi ensuite (1.888.567.9543) ainsi que le Pavillon du Nouveau Point de Vue ((1.888.411.3330). Ne sachant pas où vous résidez je vous souligne que l’organisme « Tox Québec » est la référence québécoise en matière de toxicomanie et d’alcoolisme (514.288.2611). Finalement je souligne que l’hypnose offre également un bon taux de réussite en ce domaine.